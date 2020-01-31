شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أكاديمية الشرطة تستقبل وفدا إعلاميا أفريقيا ضم 23 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت أكاديمية الشرطة، وفد من الإعلاميين الأفارقة ضم (23) دولة أفريقية، بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، واستقبل الوفد اللواء دكتورأحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات الأكاديمية، حيث رحب بالوفد الزائر ونقل لهم تحيات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وحِرصه البالغ على الاهتمام بتلك الزيارة فى كافة فعالياتها، وتأكيد سُبل التعاون والتبادل الثقافى والأمنى، والمفاهيم والخبرات التدريبية مع كافة الدول الأفريقية الشقيقة.





وتضمن برنامج الزيارة فقرات متنوعة شملت مركز بحوث الشرطة، والاطلاع على إمكانياته التدريبية والتعليمية والتعرف على دوره الحيوى فى تأهيل وإعداد الكوادر الأمنية الأفريقية، ثم مشاهدة فيلم تسجيلى عن أنشطة أكاديمية الشرطة، فضلاً عن قيامهم بجولة داخل الأكاديمية شملت أهم المنشآت التدريبية والتعليمية وعروض للطلبة فى الرماية والأسلحة، والقوة البدنية بالإضافة إلى عروض كتائب الخيالة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.





وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم البالغ بالدور المصرى الرائد فى مجال التدريب الأمنىن وحرص الدول المصرية على نقل تلك الخبرات المتميزة إلى كافة الجهات المعنية بدول القارة الأفريقية.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وتجار السلاح والمخدرات ، ومكافحةالخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.





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وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكم قضائى متنوع".





جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة ، و98 طن من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين ، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و 318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر ، بإجمالى قضايا 178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية ، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة ، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.







