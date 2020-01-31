شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الزراعة يفتتح وحدة رصد مشروع مكافحة العفن البني فى البطاطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحدة الرصد والمتابعة الجيومكانية لمشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، والتى تعتمد على أحدث التقنيات لمتابعة المساحات الشاسعة المنزرعة بالمحصول.

رافق الوزير خلال الافتتاح الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، وعدد من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية، حيث تفقد المعامل والاقسام والوحدات التابعة للمشروع، للتعرف على آلية العمل بها.

واستعرضت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير المشروع، آليات عمل الوحدة الجديدة، والتى تعمل بتقنية الاستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية، لافتة الى ان الهدف من انشائها يأتى نظرا لزيادة المساحات المنزرعة بمحصول البطاطس فى المناطق الخالية من العفن البنى سنويا اضافة إلى بعد المسافات بين المزارع و اختلاف توزيعها على جميع محافظات الجمهورية.

وأشارت الى هذه التقنية تطبق فى العديد من المجالات مثل تقدير المساحة المحصولية، وتتبع التعديات على الأراضى الزراعية بالبناء عليها، وتساعد فى وضع الحلول اللازمة لمتابعة حالة الأراضى الزراعية مثل دراسة ملوحة التربة، إنخفاض مستوى الماء بالأراضى ، متابعة صحة النباتات كذلك يمكن إستخدامها فى دراسة التوسع الزراعى وتتبع مساحات الأراضى المستصلحة والمستزرعة حديثا والتى يتم إضافتها للرقعة الزراعية.

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وأوضحت أنه تم تطبيق هذة التقنية فى أعمال مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، وذلك لمواكبة للتكامل مع منظومة التحول الرقمى لجميع البيانات الحكومية، حيث تم ميكنة دورة العمل رقميا بداية من مهندسى المناطق الخالية فى الحقول إلى متخذ القرار وذلك باستخدام الأجهزة اللوحية، فضلا عن متابعة أماكن الزراعات المتباعدة بالصور الفضائية بشكل دورى ومنتظم، لافتة الى انه تم إنشاء قاعدة بيانات جغرافية موحدة للمناطق الخالية لمحصول البطاطس.

وأكدت بلابل أن ذلك سيؤثر بشكل كبير ومباشر فى مساعدة المستثمرين فى النهوض بجودة المحصول وارتفاع معدلات التصدير والمتابعة الدقيقة لجميع مراحل نمو وصحة الزراعات على مستوى الجمهورية.

ويساهم مشروع حصر ومكافحة العفن البنى فى البطاطس منذ انشاءه فى انتاج واعداد وتصدير بطاطس خالية من المرض، فضلا عن تقديم الخدمات الفنية الضرورية لمنتجى ومصدرى محصول البطاطس، ومساعدة منتجى ومصدرى البطاطس على التوافق مع اشتراطات الصحة النباتية للدول المستوردة، لضمان منتج مصرى عالى الجودة وخالى من الامراض، مما يسهل حركة تجارة امنة لمحصول البطاطس .

ويعتبر المشروع بما يشمله من معامل مجهزة هو المشروع الوحيد على مستوى العالم العربي، والذى يعمل على تأسيس وصيانة المناطق الخالية من المرض، وفحص كميات تقاوى البطاطس المستوردة للتأكد من خلوها من مرضى العفن البنى والحلقي، كذلك فحص كميات بطاطس التصنيع المستوردة، والإشراف على مراحل انتاج البطاطس بالمناطق الخالية فى العروتين الصيفية والشتوية بداية من الزراعة حتى الحصاد.