شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وصلة رقص لـ"البرنس" داخل حديقة حيوان الجيزة.. والمكافأة طبق "بليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة ”الخليج 365” وصلة رقص للشمبانزى الملقب بـ"البرنس" بحديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ترحيبا بجمهوره من الزائرين فى إجازة نصف العام، وكانت المكافأة من حارسه وجبة من البليلة بالعسل واللبن.

وجذب الشمبانزى "البرنس" كما يطلق عليه حارسه وحيد محمد أبو منع رئيس نقطة الشمبانزى والدببة بالحديقة، الجمهور بالرقص والتصفيق، وأكد وحيد أن "البرنس" مواليد 2000 يبلغ من العمر 20 عاما، متزوج من الشمبانزى إنجى ولم يرزق حتى الآن بمولود، موضحا أن حياة "البرنس" تبدأ من الصباح الباكر بتقديم وجبة من العسل والبيض والبلح، بالإضافة إلى وجبة دسمة غداء تقدم لهما من البطاطا والخس، والعشاء موز وعسل.

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وأوضح وحيد محمد، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن من وسائل التدفئة لـ"البرنس" البليلة والشاى الساخن، ويقدم الشمبانزى "البرنس" عروضا شيقة تجذب الجمهور لتتنوعت ما بين القبلات للزائرين والرقص والتصفيق.

وقال الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة إن هناك فرقا من أطباء بيطريين متخصصين تابعين لحديقة حيوان الجيزة وضعوا برنامجا غذائيا لكل حيوان على حدة لحمايته من الموجة الباردة وموجة "الصقيع"، التى تعد العدو الأكبر للحيوانات، مضيفا أن كل حيوان بالحديقة له إجراءات خاصة للتدفئة، تعطيه طاقة كافية وسعرات حرارية تساعده، مشيرا إلى أنه يجرى تقديم الفيتامينات والمضادات الحيوية لمواجهة أمراض الشتاء وتفاديا لنفوق الحيوانات.

وأضاف رئيس حدائق الحيوان أن عائلة الشمبانزى تتأثر بالبرد بشكل كبير، وكذلك إنسان الغابة والزراف، لذلك نحرص على تقديم مشروبات ساخنة من شأنها المساعدة فى تدفئتها خلال موجة الصقيع وبرودة الجو ، مشير الى أنه يجرى أيضا بناء مكان المبيت والفرش كأول الإجراءات التى يتم اتخاذها لمحاربة البرد.