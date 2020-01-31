شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة الحجز لوحدات الإسكان الاجتماعى فى بورسعيد ودمياط حتى 15 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن مد فترة الحجز لعدد محدود من الوحدات السكنية (3 غرف وصالة) بنظام التمليك بالمحور الاستثمارى، تُنفذ خلال 36 شهراً، بمحافظتى بورسعيد ودمياط، حتى يوم السبت الموافق 15 فبراير المقبل.

وقالت مى عبدالحميد، إن الوحدات المطروحة تتوزع كالتالى، فى محافظة بورسعيد، بمنطقة بورفؤاد "شرق كلية التربية الرياضية"، بمساحات تصل إلى (‪110 – 112 – 116‬ م2)، وفى محافظة دمياط، بمنطقة الزرقا، بمساحة فى حدود 120 م2، وبمنطقة شطا، بمساحة فى حدود 105 م2، ويتم شراء كراسة الشروط من خلال مكاتب البريد المُميكنة بمحافظتى بورسعيد ودمياط، بالإضافة إلى المكاتب الرئيسية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية.

وأضافت "عبد الحميد"، فى بيان صحفى، أنه يتم التسجيل والحجز من خلال الموقع الإليكترونى للصندوق (https://cservices.shmff.gov.eg/reservations)، ويجب أن يكون المُتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية.

وأضافت الرئيس التنفيذى للصندوق، أن تخصيص رقم الوحدة ورقم العمارة يكون عن طريق قرعة إليكترونية عشوائية خلال 15 يوماً من تاريخ إغلاق التسجيل على الموقع الإليكتروني، وذلك بناءً على ما سيقوم المواطن باختياره بموقع الحجز الإليكترونى، بحيث تكون الأولوية فى التخصيص للحاجزين من أبناء المحافظة أو العاملين بها، ويجوز التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمشروع لنفس الشخص أو باسم الزوجة أو الأولاد القصر، بشرط شراء كراسة شروط الحجز، وسداد مبلغ مُقدم جدية الحجز، ومبلغ مصاريف التسجيل لكل وحدة سكنية بشكل مُنفرد، لتكون مساوية لعدد الوحدات المُراد حجزها بإيصالات منفصلة لكل وحدة سكنية على حدة.

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وأشار المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى أن أسعار الوحدات السكنية، وفقاً للمساحات وتمييز الدور (أرضى / مُتكرر / أخير) وطبقاً لنوعية الوحدات المطلوبة، قابلة للزيادة فى حدود 10 %، وذلك بخلاف 5 % من إجمالى ثمن بيع الوحدة كمبلغ للصيانة، ويتم سداد مبلغ مقدم جدية حجز، بالإضافة إلى سداد مبلغ 300 جنيه مصاريف تسجيل (لا تُرد ولا تُسترد)، وذلك لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، على الحساب المُبين بكراسة الشروط فى أى مكتب بريد مُميكن.

وأوضح عبدالله رشدى، نائب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أنه يتم سداد باقى إجمالى ثمن الوحدة طبقاً لأحد البديلين، البديل الأول، بالتقسيط على 3 سنوات بعدد (12) دفعة ربع سنوية متساوية بدون احتساب فائدة، والبديل الثانى، بالتقسيط على 5 سنوات بعدد (20) دفعة ربع سنوية مقسمة إلى (12 دفعة ربع سنوية متساوية بدون احتساب فائدة – 8 دفعات ربع سنوية متساوية بفائدة تُعادل سعر الائتمان والخصم المُعلن بالبنك المركزي)، مشيرا إلى أن المُستندات المطلوبة للحجز، تشمل (إيصال شراء كراسة شروط الحجز – إيصال سداد مقدم الحجز – إيصال سداد مصاريف التسجيل – صورة من بطاقة الرقم القومى سارية – إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى "كهرباء – غاز – مياه").

وأضاف: تسرى جميع أحكام قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى رقم 93 لسنة 2018، وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنه 2008، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وكذلك جميع الإجراءات والشروط والضوابط المُعلن عنها بكراسة شروط الحجز بالإعلان، ويتم اعتبارها جزءاً لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع.