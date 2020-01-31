شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: مد فترة الحجز لعدد من الوحدات السكنية ببورسعيد ودمياط حتى 15 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مد فترة الحجز لعدد محدود من الوحدات السكنية بنظام التمليك بمحافظتي بورسعيد ودمياط، حتى 15 فبراير المقبل.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق أن الوحدات المطروحة تنفذ خلال 36 شهر، وتقع بمحافظة بورسعيد، بمنطقة بورفؤاد «شرق كلية التربية الرياضية»، بمساحات تصل إلى 110 و112 و116 م2، وفى محافظة دمياط، بمنطقة الزرقا، بمساحة في حدود 120 م2، وبمنطقة شطا، بمساحة في حدود 105 م2، ويتم شراء كراسة الشروط من خلال مكاتب البريد المُميكنة بمحافظتى بورسعيد ودمياط، بالإضافة إلى المكاتب الرئيسية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، ويتم التسجيل والحجز من خلال الموقع الإليكتروني للصندوق (https://cservices.shmff.gov.eg/reservations)،ويجب أن يكون المُتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصري الجنسية.

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وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن تخصيص رقم الوحدة ورقم العمارة يكون عن طريق قرعة إليكترونية عشوائية خلال 15 يوماً من تاريخ إغلاق التسجيل على الموقع الإليكتروني، وذلك بناءً على ما سيقوم المواطن باختياره بموقع الحجز الإليكترونى، بحيث تكون الأولوية في التخصيص للحاجزين من أبناء المحافظة أو العاملين بها، ويجوز التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمشروع لنفس الشخص أو باسم الزوجة أو الأولاد القصر، بشرط شراء كراسة شروط الحجز، وسداد مبلغ مُقدم جدية الحجز، ومبلغ مصاريف التسجيل لكل وحدة سكنية بشكل مُنفرد، لتكون مساوية لعدد الوحدات المُراد حجزها بإيصالات منفصلة لكل وحدة سكنية على حدة.

وأشار المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن أسعار الوحدات السكنية، تختلف وفقاً للمساحات وتمييز الأدوار سواء أرضى أو مُتكرر أو أخير، وطبقاً لنوعية الوحدات المطلوبة، قابلة للزيادة في حدود 10 %، وذلك بخلاف 5 % من إجمالي ثمن بيع الوحدة كمبلغ للصيانة، ويتم سداد مبلغ مقدم جدية حجز، بالإضافة إلى سداد مبلغ 300 جنيه مصاريف تسجيل لا تُرد ولا تُسترد، وذلك لصالح صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقارى، على الحساب المُبين بكراسة الشروط في أي مكتب بريد مُميكن.

وأوضح عبدالله رشدى، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يتم سداد باقي إجمالي ثمن الوحدة طبقاً لأحد البديلين، البديل الأول، بالتقسيط على 3 سنوات على 12 دفعة ربع سنوية متساوية بدون احتساب فائدة، والبديل الثانى، بالتقسيط على 5 سنوات على 20 دفعة ربع سنوية مقسمة إلى 12 دفعة ربع سنوية متساوية بدون احتساب فائدة و8 دفعات ربع سنوية متساوية بفائدة تُعادل سعر الائتمان والخصم المُعلن بالبنك المركزي، مشيرا إلى أن المُستندات المطلوبة للحجز، تشمل إيصال شراء كراسة شروط الحجز وإيصال سداد مقدم الحجز وإيصال سداد مصاريف التسجيل وصورة من بطاقة الرقم القومي سارية وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى.

وأضاف: «تسرى جميع أحكام قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنه 2008، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وكذلك جميع الإجراءات والشروط والضوابط المُعلن عنها بكراسة شروط الحجز بالإعلان، ويتم اعتبارها جزءاً لا يتجزء من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع».