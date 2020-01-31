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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يكرم شابين أنقذا 16 شخصًا من الغرق بعد انقلاب سيارتهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بتكريم الشابين اللذين أنقذا ١٦مواطنا من الغرق، على خلفية حادث سقوط سيارة ميكروباص في ترعة بقرية الشيخ عيسى في 2 يناير الجاري، نظرا لما أظهراه من شجاعة في انقاذ الركاب وتقديرا لدورهما الإيجابى تجاه الواقعة.
واستقبل المحافظ المواطنيّن على حسين أحمد وأحمد صلاح سيد، ونقل لهما تحيات رئيس الجمهورية، وقام بمنحهما مبلغ مالي كمكافأه لعملهم الشجاع والذي حال دون وقوع أضرار في أرواح المواطنين. من جانبهما، أعرب الشابان عن شكرهما وتقديرهما للرئيس عبدالفتاح السيسى لحرصه على تكريمهما، مؤكدين أن ذلك شرف عظيم أن يتم تكريمهم من قبل رئيس الجمهورية، مؤكدين أنهما لم يقوما إلا بالواجب الإنسانى تجاه أبناء محافظتهم.
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