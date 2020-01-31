شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» يوضح حقيقة إصابة عدد من المصريين بالصين بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اكتشاف حالات مصابة بفيروس «كورونا» بين أبناء الجالية المصرية بالصين.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم، أنه تواصل مع وزارة الخارجية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لاكتشاف أية حالات مصابة بفيروس «كورونا» بين أبناء الجالية المصرية بالصين، مُوضحةً أن السفارة المصرية في «بكين» تقوم بمتابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية بالصين في مدينة «ووهان» ومقاطعة «خوبي»- بشكل مستمر- من خلال التواصل المباشر معهم سواء تليفونيًا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم أي دعم ممكن لهم في ضوء قرار الحكومة الصينية بفرض الحجر الطبي على هذه المناطق بالكامل ووقف جميع وسائل النقل منها وإليها.

وأشارت الخارجية إلى أن السفارة المصرية في بكين تقوم بتعميم عدد من البيانات الخاصة بأبناء الجالية في المدينة بهدف حصر أعدادهم وجمع بياناتهم وتقديمها للسلطات الصينية، وكذلك الاتصال بالسلطات الصينية سواء في «بكين» أو «ووهان» للوقوف على أي مساعدة يمكن تقديمها للجالية في ظل الحظر.