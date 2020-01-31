شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عربات ترام «أوكراني» جديدة تبدأ التشغيل ودخول الخدمة باﻹسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء محمود الشريف محافظ اﻹسكندرية، مساء أمس، عملية بدء تشغيل 4 عربات ترام جديدة مصنعة في دولة أوكرانيا وإدخالها في الخدمة، وذلك بهدف توفير وسائل نقل مريحة ومتنوعة وبأسعار تتناسب مع الجميع.

جاء ذلك بحضور السيد أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبدالوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد زكريا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب، والعميد فادي نيكولا رئيس حي وسط.

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وتفقد الشريف عربات الترام الجديدة وقام بجولة بعربة الترام من محطة الرمل وحتى الأزاريطة، للتأكد من كفاءتها وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، كما أشاد المحافظ بدور هيئة النقل العام بالإسكندرية والجهود التي تقوم بها لرفع كفاءة وتدعيم وتطوير أسطول النقل العام، مؤكدا أن رفع كفاءة الترام بجميع أنواعه في صالح أهالي الإسكندرية ويأتي هذا في إطار تحسين الخدمة المقدمة.

ومن جانبه، أوضح رئيس الهيئة أن إجمالي عدد عربات الترام التي تم التعاقد عليها والمصنعة في دولة أوكرانيا التي تم التعاقد عليها هي 15 ترام، وتم وصول 8 عربات ترام من بينها (2 عربة تم تشغيلها بالفعل، و4 عربات بدأ تشغليها (أمس)، وعربة تحت التجميع، وعربة بميناء الإسكندرية)، مشيرا إلى أن خط السير الأول للترام من سان استيفانو وحتى محطة الرمل وتعريفة الركوب 5 جنية، أما خط السير التاني من سان استيفانو وحتى رأس التين بتعريفة ركوب 7جنية، ومن سان استيفانو وحتى محطة الرمل بتعريفة ركوب 5 جنية، ومن محطة الرمل وحتى رأس التين بتعريفة ركوب 3 جنية.

من الجدير بالذكر أن الترام المصنعة في دولة أوكرانيا تتميز بأن بها مكيف هواء، والزجاج يسمح بالرؤية كاملة وواضحة، وبها نظام أمان تام للركاب بحيث لا تفتح الأبواب إلا إذا توقف الترام نهائيا لحين نزول وصعود الركاب وغلق الأبواب ولا تتحرك إلا إذا كانت الأبواب مغلقة تماما، كما إن العربات مزودة باخطار صوتي ومرئي للركاب عن المحطة التالية وتحذير صوتي للركاب عن غلق الأبواب بالإضافة إلى إذاعة داخلية للتواصل بين السائق والمحصل والركاب عند الطوارئ وكذا إذاعة خارجية لاخطار الركاب المنتظرين على المحطة. كما أن العجل مزود بنظام الكاوتش المرن لضمان انخفاض الضوضاء أثناء السير، ومزود بشاشة وأجهزة لمنع الزحف والتزحلق. كما أن الترام مزود بنظام إنذار للحريق، وكذا لوحة بيانات إلكترونية داخل الترام وخارجة (أمامية، خلفية، جانبية) لتوضيح خط السير، ويمكنه أن يسير بدون تيار كهربائي من الشبكة لمسافة 1.5 كم، وبها وحده سير وتحكم خلفية.

اللواء محمود الشريف محافظ اﻹسكندرية يتفقد عربات ترام «اوكرانى»

اللواء محمود الشريف محافظ اﻹسكندرية يتفقد عربات ترام «اوكرانى»

اللواء محمود الشريف محافظ اﻹسكندرية يتفقد عربات ترام «اوكرانى»

اللواء محمود الشريف محافظ اﻹسكندرية يتفقد عربات ترام «اوكرانى»