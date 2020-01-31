شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى إجبار السائحين على استخدام الطيران الداخلى للتنقل بين المدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة السياحة والآثار ما تردد حول إجبار الدولة السائحين على استخدام الطيران الداخلى للتنقل بين المدن السياحية بهدف تعظيم مواردها، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار السائحين على استخدام الطيران الداخلى للتنقل بين المدن السياحية، وأن السائح لديه حرية الاختيار بين مختلف الشركات السياحية، وكذلك اختيار العروض والبرامج المتوفرة بكل شركة بما تشمله تلك البرامج من وسائل التنقل بين مختلف المقاصد السياحية داخل مصر، سواء البرى أو الجوى أو البحرى.

وأوضحت الحكومة، فى تقرير رصد الشائعات للحكومة، أنه فى إطار حرص الدولة على تشجيع ودعم السياحة وتدفق الحركة السياحية تم تنفيذ خطة مشتركة مع وزارة الطيران المدنى لربط المدن السياحية مع بعضها البعض، وتيسير طُرق الانتقال بين المدن الترفيهية والثقافية، لتحفيز السائحين على زيارة الآثار المصرية والترويج لها عالميًا، وتشمل تلك الخطة تشغيل خطى طيران داخليين من مدينة الأقصر إلى مدينة شرم الشيخ، ومن مدينة الأقصر إلى الغردقة لتنشيط السياحة الداخلية.

وفى السياق ذاته، تم افتتاح منفذ بيع فرعى جديد للتذاكر المجمعة للمواقع والمتاحف الأثرية بمتحف آثار الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ما يسهل على الشركات السياحية شراء التذاكر، فضلاً عن البدء فى عملية التحول الرقمى بالوزارة، ما يتيح خدمة الحجز الإلكترونى لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول، والذى سيساعد على تسهيل عملية الحجز وتقليل صفوف الانتظار على شباك حجز التذاكر بالمتاحف والمناطق الأثرية، كما سيتم أيضاً بيع المستنسخات والكتب الأثرية والسياحية من خلال تلك التطبيقات.