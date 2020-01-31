شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تنفى اعتزام الحكومة بيع الأراضى التابعة لهيئة السكك الحديدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة النقل ما تردد من أنباء حول اعتزام الحكومة بيع الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أي من الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية، وأن ممتلكات الهيئة ستظل مملوكة بالكامل للدولة، وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة أن هناك خطة لاستغلال تلك الأراضي واستثمار بعض الأراضي غير المطلوبة للتشغيل في الوقت الحالي بنظام حق الانتفاع مع استمرار ملكيتها لهيئة السكك الحديدية بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة منها، لزيادة إيرادات وعوائد الهيئة لاستكمال أعمال تطوير منظومة السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين. وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة عند نشر أى أخبار تتعلق بمرفق السكة الحديد.

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