شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج كليات الزراعة والطب البيطرى والتمريض بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت كليات الزراعة وطب بيطرى والتمريض بجامعة القاهرة عمليات تصحيح المواد الدراسية للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2019 / 2020، وبدأت الكليات الثلاثة فى إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول.

فيما تواصل باقى كليات جامعة القاهرة عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية وعمليات الرصد تمهيدا لإعلان النتائج تباعا فى مختلف الكليات، على أن يتم الانتهاء من إعلان نتائج كل كليات الجامعة فى منتصف مارس المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى بالجامعات المصرية فى الأسبوع الثانى من شهر فبراير المقبل، وذلك وفقا للجدول الزمنى الذى وضعه المجلس الأعلى للجامعات بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجامعى2019 / 2020.

واعتمدت الامتحانات فى كليات جامعة القاهرة على تطبيق مواصفات الورقة الامتحانية التى تراعى التدرج فى الامتحانات من السهل إلى الصعب وتتوافق مع المعايير العالمية من حيث الشكل والمضمون، وتتضمن عدد ورقات الإجابة التى من المفترض أن يجاوب فيها الطلاب، ودرجة كل سؤال بالامتحان، ومدى توزيع أسئلة الامتحان على كل أجزاء المنهج.

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وعلى جانب آخر تواصل جامعة القاهرة العمل على تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن حظر ارتداء النقاب داخل الجامعة لعضوات هيئة التدريس، تمهيدا للبدء فى تنفيذ القرار بداية من الفصل الدراسى الثانى المقرر انطلاقه فى شهر فبراير المقبل.

كما أن عضوات هيئة التدريس المنتقبات اللاتى شاركن فى رفع الدعوى والتظلم ضد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب داخل جامعة القاهرة، يبلغ عددهن نحو 80 عضوة هيئة تدريس، مؤكدا أن أغلبهن فى هيئة التدريس بكليات الطب ودار العلوم والتمريض والتربية.

كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد قال إن هناك توجيهات لكل عمداء الكليات بالجامعة بسرعة الانتهاء من تصحيح ورصد كراسات اجابات امتحانات الفصل الدراسى الأول، فور انتهاء المادة، مؤكدا أن إعلان نتائج الامتحانات فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد، والنتائج سوف تظهر تباعًا بالكليات حتى منتصف شهر مارس القادم.