شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات ترد على مزاعم اعتزام شركات المحمول رفع أسعار كروت الشحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الاتصالات، ما تردد من أنباء بشأن اعتزام شركات المحمول رفع أسعار كروت الشحن، من خلال خفض القيمة الفعلية للرصيد، وبتواصل المركز مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول اعتزام شركات المحمول رفع أسعار كروت الشحن، مُشيرةً إلى أن أسعار كروت الشحن كما هي دون أى تغيير، أو خفض للقيمة الفعلية للرصيد.

وتستقر أسعار كروت الشحن في الأسواق منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، حيث يحصل العميل على 70% من قيمة كارت الشحن، وذلك على النحو التالي: (كارت فئة 100 جنيه يباع بسعر 100 جنيه ويعطى رصيد 70 جنيهاً، وكارت فئة 10 جنيهات يباع بـ 10 جنيهات ويعطي رصيد بـ 7 جنيهات، وكارت فئة 50 جنيهاً يباع بقيمة 50 جنيهاً، ويتضمن رصيد بـ 35 جنيهاً، أما كارت الفئة 25 جنيهاً يباع بقيمة 25 جنيهاً، ويتضمن رصيد بـ 17.5 جنيه).

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.