شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار بعد اكتشافات المنيا: أرض مصر تحمل الكثير من الأسرار تحكيها للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أن الحضارة المصرية القديمة ما زالت تبوح بأسرارها للعالم، لتحكى بين الحين والآخر عن تاريخ بلد عظيم اسمه مصر، وذلك بعدما اكتشفت وزارة السياحة والآثار عددا من الاكتشافات الأثرية الجديدة فى محافظة المنيا.

ونشر العنانى، عبر حسابه على إنستجرام، صورا من الاكتشافات الجديدة، صحبها بتعليق: "سر جديد من أسرار الحضارة المصرية القديمة تبوح به أرض محافظة المنيا، فقد أعلنت وزارة السياحة والآثار عن كشف أثرى جديد فى الغريفة بمنطقة تونا الجبل الأثرية، حيث قامت بعثة الوزارة بالكشف عن عدد من المقابر والتوابيت لكبار كهنة الإله جحوتى، وآلاف من تماثيل الأوشابتى والتمائم".

وتابع العنانى: "ما زالت أرضنا تحمل الكثير من الأسرار التى تحكيها للعالم بين الحين والآخر عن تاريخ بلد عظيم، مصر".

وكان الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والأثار، أعلن عن أول كشف أثرى لعام 2020 وذلك بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بمحافظة المنيا، التى تعمل بها البعثة الاثرية المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، التى نجحت فى الكشف عن العديد من المقابر العائلية التى تخص كبار كهنة الإله جحوتى وكبار الموظفين بالإقليم الخامس عشر من أقاليم مصر العليا وعاصمته الأشمونين.

حضر مراسم الإعلان عن الكشف، اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، و أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، وأكد الدكتور خالد العنانى، أن محافظة المنيا لا زالت منطقة بكر ومازالت تحمل فى جعبتها الكثير من الأسرار الفرعونية التى ستبوح عنها، فمنذ عام 2018 تم الإعلان عن 4 اكتشافات اثرية جديدة منها خبيئة للمومياوات ومجموعة من المقابر بها توابيت وأثاث جنائزى بمنطقة تونا الجبل.

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وأشار وزير السياحة والاثار إلى أهمية ما تنظمه الوزارة من فعاليات وأحداث سياحية وأثرية مختلفة بمحافظة المنيا لوضعها على خريطة السياحة العالمية، مشيرا إلى أنه كما تم دعوة ممثلى كل وسائل الإعلام الدولية والمحلية للتعرف على بعض المعالم الأثرية التى تتمتع بها محافظة المنيا، حيث بدأت بزيارة لمتحف ملوى والذى تم افتتاحه مرة ثانية فى عام 2016.