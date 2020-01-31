شاهد فى دقيقة.. تفاصيل قصة حب ابنة بيل جيتس والفارس المصرى بعد الخطوبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت جينيفر كاثرين ابنة الملياردير الأمريكى بيل جيتس عن موافقتها على خطوبتها للفارس المصرى نايل نصار، بعد قصة حب طويلة جمعت بينهما، منذ عام 2017، حيث عبر نايل عن سعادته الكبيرة بعد موافقتها، قائلا "قالت نعم.. أشعر بأننى أسعد رجل فى العالم الآن".
وبدأت قصة الحب بينهما من سباقات عبور الحواجز بالخيل فى باريس، والتى تشارك بها جينيفر، حيث يلتقى الثنائى بشكل دائم على هامش هذا الحدث الرياضى، كما أخذت قصة الحب بينهما حيزا كبيرا من اهتمام المتابعين المصريين والعرب، على مواقع التواصل الاجتماعى، لاسيما أن الثنائى ظهرا خلال الفترة الماضية بشكل ملفت على حساباتهما على موقع "إنستجرام"، فى أكثر من مكان.
وفى الفيديو التالى نستعرض محطات تلك العلاقة وآخر التطورات التى شهدتها.
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