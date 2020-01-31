شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تمويل 55 ألفا و250 مشروعا بقروض 8.20 مليار جنيه خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة التنمية المحلية، خلال التقرير الذى استعرضه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية عن إنجازات المشروع القومى للتنمية المجتمعة والبشرية والمحلية "مشروعك" خلال عامى 2018 و 2019، عن أن المشروع ساهم خلال عامين فى تنفيذ 55 ألفاً و250 مشروعاً فى جميع المحافظات بقروض 8.20 مليار جنيه ووفرت 423 الف فرصة عمل.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوى، وجه بالتركيز خلال المرحلة القادمة على مستوى جودة المشروعات والخدمات لإنشاء مشروعات ذات قيمة تكنولوجية عالية ومنتجات ذات قيمة مضافة تخدم فئات مختلفة من المجتمع مع تقديم خدمات الدعم الفنى والتدريبى والتسويقى بجانب الخدمات المالية وتقديم مجموعة من المشروعات التى تهدف الى تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية والتى يوجد احتياج حقيقى لها فى المجتمع بالإضافة تسويق منتجات المشروعات وذلك بهدف دعم قدرة المشروعات على الاستمرارية وتحقيق تنمية مستقرة .

وأكد شعراوى أنه سيتم الاستمرار فى تدريب موظفى "مشروعك" مع التنوع فى التدريب من حيث التخصص والمهارات طبقاً لاحتياج كل مشروع على حدة وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وبعض الهيئات الآخري، بالإضافة الى المتابعة المستمرة والدعم الكامل من الوزارة للجان التسيير التى تم تشكلها على مستوى جميع المحافظات برئاسة سكرتيرى عموم المحافظات لتتولى حل المشاكل الإدارية ومتابعة التنفيذ وإنجازات المشروع وخطط التطوير المستقبلية، لافتاً الى انه سيتم وضع تصور متكامل لكيان إدارى فى كل محافظة لتنمية وتطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال فى المحافظة.

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وأشار شعراوى، إلى أهمية الدور الذى تقوم به الوزارة فى مجالات تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية صغيرة ومتوسطة للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب فى المحافظات موضحاً أن "مشروعك" ساهم منذ انطلاقه فى 2015 وحتى الآن فى توفير 720 ألف و200 فرصة عمل من خلال تنفيذ 136 ألفاً و 650 مشروعاً بإجمالى قروض بلغت 12.7 مليار جنية، لافتاً إلى أن المشروع يهدف الى إحداث تنمية مجتمعية فى جميع محافظات ومراكز وقرى ونجوع مصر بالتوازى لدفع عجلة الاقتصاد للإمام .

وأوضح الوزير أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول فى عدد المشروعات المنفذة منذ بداية المشروع وحتى الان وبلغ عددها 16 ألفاً و543 مشروعاً وفرت أكثر من 89 ألفاً فرصة عمل بقروض 1.5مليار جنية وبلغت عدد مشروعات محافظة البحيرة 14 ألفاً و605 مشروعاً ووفرت 64 ألف فرصة عمل بقروض 988 مليون جنية فيما بلغت عدد مشروعات محافظة سوهاج 14 ألفاً وفرت 72ألفاً و245 فرصة عمل بقروض بلغت 1.4 مليار جنيه.

كما أشار التقرير إلى أن عدد المشروعات بمحافظة الدقهلية بلغت 11 ألفاً و736 مشروعاً وفرت 57 ألف مشروعاً بقروض 1.2 مليون جنية وبلغت عدد المشروعات بمحافظة الشرقية 10 الاف و668 مشروعاً وفرت 74 الف فرصة عمل بقروض 1.4 مليار جنيه.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة على تطوير مقرات مشروعك وربط المقرات بوحدات الخدمات المتكاملة التابعة للجهاز لتقديم نفس الخدمات وبنفس مستوى الجودة وتطبيق نموذج تجريبى بأحد مقرات مشروعك بمحافظة القليوبية تمهيداً لتعميمها بباقى المقرات، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع بعض المؤسسات الأهلية والجامعات لزيادة توعية الشباب بأهمية المشروعات الصغيرة كنوع من أنواع تأهيل الشباب لاقتحام سوق المشروعات وتحفيزهم ليصبحوا رجال أعمال وأصحاب مشروعات فى المستقبل القريب .