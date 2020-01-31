شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون بعد لقائها السفير الأمريكى: فرص استثمارية جديدة تفيد شعوبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بعد لقاءها مع جوناثان كوهن، السفير الأمريكى بمصر، وشيرى كارلين مديرة بعثة المعونة الأمريكية لمناقشة الشراكة الاقتصادية، أن هناك فرصا جديدة تنشأ بما يفيد شعوبنا واقتصاداتنا، حيث نشرت المشاط، عبر حسابها على تويتر، صورا من اللقاء، صحبتها بتعليق: "التقيت مع جوناثان كوهن السفير الأمريكى بمصر، وشيرى كارلين مديرة بعثة المعونة الأمريكية لمناقشة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الجانبين"، مضيفة: "وبينما تستمر هذه العلاقات فى النمو فإن هناك فرصا جديدة تنشأ بما يفيد شعوبنا واقتصاداتنا".





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وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان، تعميق التعاون بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال الفترة المقبلة، بما يعكس الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث وصل اجمالى ما قدمته الوكالة إلى مصر نحو 30 مليار دولار منذ بدء التعاون، فى مجالات التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحى والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والآثار والزراعة، وقرر الكونجرس الأمريكى، تخصيص منح اقتصادية لمصر خلال عام 2020 لتبلغ 125 مليون دولار.





وتطرق الجانبان، إلى تعميق التعاون من خلال صندوق الأعمال المصرى الأمريكى، والذى يستثمر فى عدد من المشروعات فى مصر بنحو 300 مليون دولار، إضافة إلى التعاون من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التى قرر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مؤخرا إنشائها لتحل محل مؤسسة الاستثمار الخاص فى الخارج، حيث تهدف المؤسسة إلى تسهيل وتحفيز عمل الشركات الأمريكية فى الدول النامية وعلى رأسها مصر من خلال تقديم أدوات مالية مختلفة ومبتكرة، وذلك فى إطار جهود الحكومة المصرية لدعم الشراكة مع القطاع الخاص فى مصر، وزيادة دوره فى الاستثمار فى عدد من المشروعات.





وبحث الجانبان، التعاون من خلال مبادرة "الرخاء لأفريقيا" والتى تهدف لدعم الروابط بين رواد الأعمال والمستثمرين فى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الإفريقية، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار، خاصة من خلال دعم البنية التحتية وتعزيز التكامل الاقليمى فى جميع انحاء القارة الافريقية.

وناقش الجانبان، تعميق التعاون فى التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، فى إطار العمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة.



