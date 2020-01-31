شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وإنفوجراف.. الحكومة ترد على 13 شائعة انتشرت خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 13 شائعة انتشرت خلال أسبوع، وتضمنت الشائعات غياب الإجراءات الوقائية داخل المطارات المصرية لمنع تسرب فيروس "كورونا" داخل البلاد وإصابة عدد من أبناء الجالية المصرية بالصين بعدوى فيروس "كورونا" وتأثر سوق الخضروات المصري بفيروس "كورونا" وإغلاق المطاعم الصينية في مصر للوقاية من فيروس "كورونا".

كما شملت الشائعات، انتشار وباء "الالتهاب السحائي" بمختلف محافظات الجمهورية، ورفع أسعار كروت شحن المحمول، واعتزام الحكومة بيع الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية، وإجراء امتحانات الصف الثالث الثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة".

وتقديم وزارة التموين قروضاً مالية بضمان البطاقات التموينية وفتح باب التظلمات مجدداً أمام المستبعدين من الدعم التمويني وبيع كميات كبيرة من الدواجن النافقة للمطاعم والفنادق المصرية، والتنازل عن تردد القناة الفضائية المصرية لصالح إحدى شركات التطوير الإعلامى، وإجبار السائحين على استخدام الطيران الداخلي للتنقل بين المدن السياحية.

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