شكرا لقرائتكم خبر عن التسلسل الزمنى لرحلة لندن مع "بريكست" من استفتاء 2016 لخروج 31 يناير 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخرج المملكة المتحدة مساء اليوم الجمعة رسميا من الاتحاد الأوروبى، بعد إتمام المرحلة الأولى من عملية "بريكست"، لتنهى بذلك عضوية استمرت 47 عاما، بعد 3 أعوام شهدت انعقاد 3 انتخابات برلمانية وتغيير رئيسة الوزراء تيريزا ماى، وإليكم التسلسل الزمنى منذ استفتاء المغادرة.. 23 يونيو 2016.. المملكة المتحدة تصوت على مغادرة الاتحاد. 24 يونيو 2016.. ديفيد كاميرون يستقيل من منصبه احتراماً لاختيار البريطانيين لـ"بريكست" 13 يوليو.. تريزا ماي تصبح رئيسة وزراء بريطانيا ورئيس حزب المحافظين 17 يناير 2017 تيريزا ماى تؤكد فى أول خطاب لها "الخروج يعني الخروج" 29 مارس تيريزا ماي تفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة للخروج خلال عامين 8 يونيو إجراء أول انتخابات برلمانية مبكرة بعد تفعيل المادة 50 8 ديسمبر، ميلاد مفهوم دعم حدود أيرلندا الشمالية للتأكد من ضمان حقوق مواطنى الاتحاد الأوروبى 6 يوليو 2018.. الحكومة تجتمع فى تشيكرز لتوحيد الموقف قبل التفاوض مع الاتحاد الاوروبى 25 نوفمبر عودة مشكلة حدود إيرلندا الشمالية لأنها تعنى عدم خروج لندن بالكامل 15 يناير و12 مارس 2019، ماى تتعرض لأكبر هزيمة فى تاريخ البرلمان فى ثان انتخابات برلمانية منذ الاستفتاء 12 إبريل نهاية البداية.. تأجيل موعد النهائى للخروج إلى 31 أكتوبر Advertisements 24 يونيو، تيريزا ماى تنسحب وتقول باكية فى آخر خطاب فى داونينج ستريت "شرف لى خدمة بلدى" 24 يوليو، بدء عهد بوريس جونسون 28 أغسطس بوريس جونسون يستأذن الملكة بتعليق البرلمان 4 سبتمبر، النواب يهزمون جونسون بشأن تعليق البرلمان ويطالبون بانتخابات العامة 24 سبتمبر، المحكمة العليا تصف تعليق البرلمان "بغير الشرعى ولاغ ولا تأثير له" 2 أكتوبر، عرض جونسون صفقة "حل وسط معقول" لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 19 أكتوبر.. المواجهة، جونسون يطلب تمديد الخروج إلى 31 يناير 2020 12 ديسمبر.. إجراء ثالث انتخابات برلمانية مبكرة خلال 5 أعوام 13 ديسمبر.. فوز بوريس جونسون بالأغلبية 31 يناير 2020.. موعد جديد نهائى لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التسلسل الزمنى لرحلة لندن مع "بريكست" من استفتاء 2016 لخروج 31 يناير 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.