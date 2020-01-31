شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الاحتلال تعتدى على المصلين فى ساحة الأقصى بعد صلاة الفجر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحامها باحاته الأقصى بعد صلاة الفجر، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لهرولة المصلين في ساحات المسجد بعد أن قامت قوات الاحتلال بإطلاق الأعيرة المطاطية صوب المصلين، ما أدى إلى إصابة نحو 10 منهم، وردد الفلسطينيين الهتافات والتكبير بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهم عقب انتهاء صلاة فجر الجمعة.

وبالأمس، اقتحم المتطرف الإسرائيلي يهودا غليك، ساحة المسجد الأقصى برفقة مجموعة من المستوطنين وفى حماية قوات الاحتلال الإسرائيلى، حيث نشرت وسائل إعلام فلسطينية محلية مقطع فيديو للمتطرف يهودا غليك وهو يتحدث مع مجموعة من المستوطنين التابعين له داخل المسجد الأقصى وأمام شرطة الاحتلال، واشتهر المتطرف الإسرائيلى يهودا غليك بتكرار عمليات اقتحاماته لساحات المسجد المقدسة والتشجيع على تنفيذ هذه الانتهاكات وسط حراسات مشددة من الجيش الإسرائيلى حتى لا يفتك به الفلسطينيون لقيامه بتدنيس المشاعر المقدسة للمسلمين.

وفى بداية العام 2019، اقتحم عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف الحاخام يهودا غليك المسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من المستوطنين المتطرفين ضمن طقوس دينية تلمودية لمناسبة زفافه، وذكرت مصادر فلسطينية أن خطيبة "غليك" اقتحمت المسجد لاحقا، في وقت واصلت فيه مجموعات استيطانية أخرى اقتحام المسجد من جهة باب المغاربة، فيما ندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية في فلسطين وقتها الشيخ يوسف ادعيس باحتفال المتطرف يهودا غليك بزفافه في المسجد الأقصى، مؤكدا أن الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى أصبحت تأخذ منحى تصاعديا خطيرا يمس مشاعر المسلمين.

وخلال شهر يوليو الماضى، اقتحم 74 مستوطنا، يقودهم المتطرف عضو الكنيست الإسرائيلى يهودا غليك، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في أنحاء المسجد قبل مغادرته من جهة باب السلسلة، إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الأسرائيلى الشاب الفلسطينى عرابى الرشق من داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.