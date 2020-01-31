شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إيطالية: مصر لا تزال مليئة بالآثار والكنوز غير المكتشفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت صحيفة "لا بريس" الإيطالية اكتشاف مصر لـ16 مقبرة قديمة و10 آلاف تمثال أوشابتى و8 مجموعات من الأوانى الكانوبية، و20 تابوتا حجريا، و5 توابيت خشبية وبعض الموميات بحالة جيدة والمئات من الأوانى الفخارية، وذلك فى الموسم الحالى لعمليات البحث الذى بدأ فى أغسطس الماضى.

وقالت الصحيفة إن مصر لا تزال مليئة بالقطع الآثرية الفاخرة والعديد من المقابر التى تعود إلى العصر الفرعونى ولم يتم اكتشافها حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بفضل هذه الاكتشافات تجتذب مصر دائما علماء الآثار والباحثين بفضل ثقافتها الواسعة؛ أولئك الذين يدرسون الشعب المصرى القديم، وهم يعرفون أنه سيكون هناك دائمًا شيئا جديدا لاكتشافه.

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وكانت صحيفة "تيكنو" الإيطالية قد قالت إن مصر تستمر فى إبهار العالم بالاكتشافات الأثرية الجديدة، ولهذا السبب يواصل علماء الآثار والباحثون دراسة كل التفاصيل، وكشف النقاب عن أحدث الاكتشافات.

وقالت الصحيفة إن من بين الأشياء الكثيرة ذات الأهمية الكبير أهرامات الجيزة، التى كانت ذات يوم تمثل قوة الأسرة الحاكمة، والتى تثير فضول قوى خاصة، استخدام الهندسة المعمارية التى بنيت عليها.

وتعتبر أهرامات الجيزة بلا شك واحدة من أروع مناطق الجذب السياحى فى العالم، وليس من أجل لا شىء، والهرم الأكبر (هرم خوفو) هو واحد من عجائب الدنيا السبع، على مر السنين، وقام الباحثون وعلماء الآثار بدراستها بعناية لمعرفة كيفية بنائها بالفعل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الذين زاروا الأهرامات لا ينبهرون فقط بارتفاعها، لكن الهياكل التى تكاد تكون عالية مثل ناطحات السحاب والأسئلة التى يتم طرحها كثيرا، هو كيف تم ذلك بالنظر إلى أن الوسائل فى مصر القديمة التى كانت محدودة، ورغم ذلك وجد بعض الباحثين عوارض خشبية بالقرب من الهرم وقاموا بتحليلها بعناية،وفقا لنتائج الدراسات التى أجريت، تم نقل العوارض الخشبية عن طريق البحر، ويبدو أن العجلة الأخيرة حول الأسطول البحرى الذى نُقلوا إليه تعود إلى فرعون خوفو، الذى استخدمها لنقل البضائع.