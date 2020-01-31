شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للإعلام ترد على شائعة التنازل عن تردد القناة الفضائية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، بشأن التنازل عن تردد القناة الفضائية المصرية لصالح شركة لتطوير البرامج الإعلامية، تواصل المركز مع الهيئة الوطنية للإعلام، والتى نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتنازل عن تردد القناة الفضائية المصرية لصالح شركة لتطوير البرامج أو أى جهة أخرى، مُوضحةً أن القناة الفضائية المصرية ستظل مملوكة للدولة، وأنه جار تنفيذ خطة لتطوير القناة الفضائية المصرية، وذلك بهدف زيادة قدرتها التنافسية مع باقى القنوات، وتقديم محتوى إعلامى متميز للمشاهدين.

وقد قامت الهيئة الوطنية للإعلام بتوقيع عدة بروتوكولات تعاون مع مجموعة إعلام المصريين، بهدف تقديم محتوى أفضل ومتطور على شاشات التليفزيون المصرى، وذلك بتبادل الخبرات الموجودة فى كل من التلفزيون المصرى، ومجموعة إعلام المصريين، وكذلك تطوير المحتوي الإعلامي بكل من القناة الفضائية الأولى، والقناة الفضائية الثانية، وذلك من أجل تحسين المحتوى المقدم للمشاهدين، وتعظيم العائد المادى لتلك القنوات، سواء الموجودة حالياً منها أو القنوات الجديدة التى سيتم إنشاؤها، على أن تستمر الفضائية المصرية على نفس التردد.