شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: لا صحة لاكتشاف حالات مصابة بـ"كورونا" بين المصريين بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى للحكومة حقيقة ما تردد من أنباء بشأن اكتشاف حالات مصابة بفيروس "كورونا" بين أبناء الجالية المصرية بالصين، موضحا أنه تواصل مع وزارة الخارجية، التى نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لاكتشاف أية حالات مصابة بفيروس "كورونا" بين أبناء الجالية المصرية بالصين، وأن السفارة المصرية فى "بكين" تقوم بمتابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية بالصين فى مدينة"ووهان" ومقاطعة "خوبي" - بشكل مستمر- من خلال التواصل المباشر معهم سواء تليفونيًا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم أى دعم ممكن لهم فى ضوء قرار الحكومة الصينية بفرض الحجر الطبى على هذه المناطق بالكامل ووقف جميع وسائل النقل منها وإليها.

كما تقوم السفارة المصرية في بكين بتعميم عدد من البيانات الخاصة بأبناء الجالية في المدينة بهدف حصر أعدادهم وجمع بياناتهم وتقديمها للسلطات الصينية، وكذلك الاتصال بالسلطات الصينية سواء في "بكين" أو "ووهان" للوقوف على أي مساعدة يمكن تقديمها للجالية في ظل الحظر.