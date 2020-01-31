شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. انتظام حركة المرور بطريق إسكندرية الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تميزت الحركة المرورية، بطريق إسكندرية الزراعى، صباح اليوم الجمعة بالسيولة المرورية، اتجاه القاهرة، والاتجاه الاخر إلى مدينة بنها، حيث اختفت الكثافات المرورية، فى الوقت الذى انتشر فيه رجال الإدارة العامة للمرور، لمتابعة حركة السير بمحيط أعمال الإنشاء الخاصة بكوبرى قلما، للتصدى لأى تكدسات مرورية، حيث شهد الطريق الزراعى أسفل الطريق الدائرى سيولة مرورية أيضا، وهى المنطقة التى تشهد فى بعض الأوقات كثافات مرورية، بسبب توقف السيارات الميكروباص لتحميل الركاب، كما شهد ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة سيولة فى حركة السير.

وشهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، حيث ظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى، وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

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وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وتراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الغلق الجزئى لكوبرى أكتوبر فى الاتجاهين منعًا للزحام بسبب أعمال إصلاحات تستمر لمدة 30 يومًا، وتشمل أعمال تطوير وتركيب موانع رؤية أعلى الكوبرى، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة القيام بأعمال رفع كفاءة كوبرى 6 أكتوبر لتنفيذ وتركيب موانع الرؤية أعلى كوبرى 6 أكتوبر بداية من مناطق مدينة نصر وحتى أعلى النيل بالاتجاهين.

وتستمر الأعمال لمدة 30 يوماً ليلاً فقط من الساعة 12,05 وحتى الساعة 6 صباحاً يومياً، فيما عدا أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع يكون العمل ليلاً ونهاراً.