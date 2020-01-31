شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تفند 3 شائعات أبرزهم غياب الإجراءات الوقائية للتصدى لـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الصحة، ما تردد من أنباء بشأن غياب الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدى لفيروس "كورونا" داخل المطارات المصرية، مُؤكدةً أنه لا صحة لغياب الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدى لفيروس "كورونا" داخل المطارات المصرية، لافتة إلى أن الحكومة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات على أعلى المستويات، مُوضحةً أنه تم اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمنع تسرب فيروس "كورونا" إلى البلاد عبر القادمين من الخارج، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية)، وذلك فى إطار خطة الدولة لحماية المصريين من الإصابة وتأمين البلاد.

وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة، أن الخطة الاحترازية تتضمن مجموعة من الإجراءات التي تتمثل في رفع درجة الاستعداد، ومضاعفة أعداد القوى البشرية بمنافذ الحجر الصحي، وتجهيز أقسام العزل بمستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع مثل هذه الحالات، حيث تم توفير المستلزمات المعملية من أجهزة ومواد كيميائية وأدوات معملية، بالإضافة إلى توفير مخزون استراتيجي من الأدوية الواجب توافرها لعلاج الحالات بالمستشفيات، فضلاً عن تنشيط إجراءات ترصد أمراض الجهاز التنفسى الحادة، ورفع درجة الوعي، ومتابعة الموقف الوبائى العالمى على مدار الساعة، وكذلك التنبيه على جميع المستشفيات والعيادات بضرورة الإبلاغ الفورى عن أى حالة مشتبه بها، وإحالتها إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات.

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ونفت الوزارة أيضا ما تردد بشأن قيامها بشن حملات تفتيشية مكثفة على المطاعم الصينية وإغلاقها للوقاية من فيروس"كورونا" المستجد، مُؤكدةً أنه لا صحة لشن حملات تفتيشية مكثفة على المطاعم الصينية بعينها أو إغلاق أيٍ منها للوقاية من فيروس"كورونا" المستجد، مُوضحةً أن كافة المطاعم الصينية في مصر تعمل بشكل طبيعي، وأن جميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية تخضع للرقابة المستمرة والدورية، للتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات الصحية لضمان سلامة الغذاء حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

ونفت أيضا ما تردد من أنباء حول انتشار وباء "الالتهاب السحائي" بمختلف محافظات الجمهورية،, مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار وباء "الالتهاب السحائي" بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مُشددةً على أنه لم يتم رصد أية حالات مصابة بالالتهاب السحائي في أى محافظة، وأن مصر خالية تمامًا من أي أمراض وبائية، مُشيرةً إلى تطبيق نظام تَرصُّد للأمراض المعدية والوبائية، وتوفير جميع التطعيمات ضد أى أمراض وبائية محتملة.

وفى إطار جهود الوزارة للوقاية من وباء "الالتهاب السحائى" وتلافى انتشاره فى أى من محافظات الجمهورية، فقد تم تطعيم تلاميذ المدارس فى السنوات الدراسية ( أولى حضانة – أولى ابتدائي – أولى إعدادي – أولى ثانوي) ضد هذا المرض، بالإضافة إلى تطعيم المسافرين إلى الدول المتوطن بها المرض والمسافرين للحج والعمرة والفئات المستهدفة، وذلك لمنع انتشار المرض في مصر.