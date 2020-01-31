مصر | دفن جثة صحفية عثر عليها مشنوقة داخل شقتها بالقاهرة

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كان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أخطر النيابة العامة للتحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها. وتبين من المعاينة المبدئية أن جميع منافذ الشقة سليمة، وجار فحص جميع معارفها، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة.

صرحت نيابة المعادي، بدفن جثة صحفية عثر عليها مشنوقة داخل شقتها في منطقة المعادي، بعد ارسال بيان الصفة التشريحية الخاص بالواقعة.

كانت أجهزة الأمن تلقت إخطارا من أسرة الصحفية رحاب بدر، يفيد بالعثور على جثتها داخل الشقة، قبل سفرها لمهرجان الأقصر السينمائي بعدة ساعات، وتم استدعاء زوج الضحية للاستماع إلى أقواله، وجاري فحص جيرانها وجمع المعلومات عن معارفها للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.