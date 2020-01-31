أخبار مصر | "شديد البرودة".. بيان مفصل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شديد البرودة".. بيان مفصل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا تفصيليا عن حالة الطقس ليوم الجمعة والموافق 31 يناير، لمدة 24 ساعة، على مختلف قطاعات الجمهورية.

وقالت الهيئة، إنه بالنسبة لمنطقة القاهرة الكبرى، يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة مائية، ورياح معتدلة، كما يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة مائية، وسقوط أمطار على مناطق متفرقة، في الوجه البحري.

وأشارت إلى أنه يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع وجود أمطار على مناطق متفرقة، ورياح معتدلة، على السواحل الشمالية الغربية، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يسود فيها طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة مائية، واضطراب في الملاحة البحرية، أما طقس جنوب سيناء والغردقة فهو مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا مع نشاط الرياح، واضطراب في حركة الملاحة البحرية، على أن يكون معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة مائية، ورياح معتدلة، على شمال الصعيد، وأن يكون مائلًا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على بعض من محافظات الجمهورية، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 06 والعظمى 16

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 05 والعظمى 19

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 02 والعظمى 13

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 11 والعظمى 20