شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تطالب "الصحة" بحل أزمة تأخر الزمالة لدفعة سبتمبر 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت النقابة العامة للأطباء، خطابا إلى كل من: الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور مجدى الصيرفى، أمين عام الزمالة المصرية، لمطالبتهم بسرعة الإعلان عن حركة الزمالة لدفعة سبتمبر 2019، والتى تأخر إعلانها، وأوضحت النقابة، فى بيان لها، أنها تلقت من أطباء الدفعات الأقدم من دفعة تكليف سبتمبر 2019 شكاوى عديدة خاصة بتأخر الإعلان عن حركة الزمالة التى كان من المعتاد أن يتم الإعلان عنها فى شهر ديسمبر.

وتابعت نقابة الأطباء: إذ تقدر النقابة الخطة الطموحة للزمالة لاستيعاب كل الإطباء من حديثي التخرج، ولكننا نري أنه من غير المعقول أن يؤدي ذلك لمنع الالتحاق بالزمالة للدفعات السابقة طبقا للنظام القديم، وهو التقدم للزمالة بعد 6 شهور في نيابة التخصص، لذلك نرجو سرعة الإعلان عن حركة الزمالة الذى حل بالفعل موعد الاعلان عنها، ونقترح أن تستمر الزمالة فى الإعلان عن حركتيها العاديتين مرتين كل عام، خلال شهرى "ديسمبر ويونيو"، لاستيعاب 3000 طبيب في مجموع الحركتين في تنسيق مستقل لبرنامج الزمالة المربوط بالتكليف.

وأشارت النقابة، إلى أنها تقدر العبء الكبير الملقي علي عاتق الزمالة، لاستيعاب كل هذه الاعداد في برامج تدريب جيدة، لا تفقد الزمالة مستواها وسمعتها، قائلة: ولكننا في نفس الوقت متأكدون أن التخطيط لاتاحة الزمالة لطبيب التكليف منذ اليوم الأول، لا يمكن أن يكون معناه حرمان الدفعات السابقة من حقها الأكيد فى استكمال دراستها وتطورها المهنى بالالتحاق ببرنامج الزمالة فى مسارها الطبيعى.

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يذكر أنه من المقرر أن تناقش الجمعية العمومية العادية، لاتحاد نقابات المهن الطبية، "الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين"، المقرر لها، 14 فبراير المقبل، إصدار مطالبات لوزارة الصحة لعمل خطة سنوية واضحة لمواعيد التكليف، والتدريب لأعضاء المهن الطبية.











