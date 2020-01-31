%59 من القراء يؤيدون مطالب حظر النقاب للمعلمات بالمدارس أسوة بجامعة القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب حظر النقاب للمعلمات بالمدارس، بعد حظره على أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، أيد غالبية القراء مطالب حظر النقاب للمعلمات بالمدارس، بعد حظره على أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة.
وأيد 59% من القراء مطالب حظر النقاب للمعلمات بالمدارس، بعد حظره على أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، بينما عارض 41% من القراء مطالب حظر النقاب للمعلمات بالمدارس، بعد حظره على أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة.
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