شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة جديدة لـ"أردوغان".. على باباجان يطلق حزبه الجديد خلال فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن وزير الخزانة والمالية التركى الأسبق علي باباجان، أعلن، تأسيس حزبه الجديد خلال شهر فبراير المقبل، وكان أرجأ على باباجان تاريخ إعلان الحزب الجديد مرتين من قبل، وفي تصريح لمكتب باباجان، أكد فيه من خلاله أن الاتصالات ما زالت مستمرة مع الأسماء التي تصلهم عبر موقع الحزب الخاص، وعبر الطرق الأخرى، وأنه سيكون هناك مؤتمر للحزب وموظفيه مع المواطنين في أقرب وقت ممكن.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه انتشرت تأكيداتكيدا حول وجود اتصالات بين باباجان، الذي يعمل من أجل التفاصيل الأخيرة في إنشاء حزبه الجديد، وبين بعض نواب البرلمان التركي من حزب العدالة والتنمية وأنهم قد وعدوه بالانضمام إليه.

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وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن جمعية الصحة والسلامة المهنية التركية، نشرت تقريرًا عن جرائم العمل لعام 2019، وذكرت فيه أن 1736 عاملا، على الأقل، لقوا حتفهم أثناء ممارسة عملهم، وتوفى 8 عمال نتيجة الأمراض المهنية، و99% من العمال الذين فقدوا حياتهم غير مسجلين باتحاد العمال، حيث أوضحت الجمعية فى هذا التقرير، أن 159 عاملا توفوا في شهر يناير، و127 عاملاً في شهر فبراير، و114 عاملا في شهر مارس، و153 عاملا فى شهر أبريل، و164 عاملا في شهر مايو، و131 عاملا فى شهر يونيو، و178 عاملا فى شهر يوليو، و149 عاملا في شهر أغسطس، و147 فى شهر سبتمبر، و158 في شهر أكتوبر، و129 عاملا فى شهر نوفمبر، و127 عاملا في شهر ديسمبر.

وذكر موقع تركيا الآن، أنه فى حين أن 1719 عاملا، بما نسبته 98.68% من العمال الذين لقوا حتفهم، غير مسجلين باتحاد العمال، وتوفي 23 عاملا، بنسبة 1.32%، مسجلون باتحاد العمال الأتراك.