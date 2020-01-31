شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: برامج تدريبية مكثفة لتأهيل مطبقى المبيدات على الاستخدام الآمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت لجنة المبيدات والآفات الزراعية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تكثيف برنامجها التدريبى العملى لتأهيل مطبقي المبيدات في الحقول للعمل في القطاع الزراعى، والتي استفادت من برامج مطبقي المبيدات التي تنفذها لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالوزارة للحد من مخاطر سوء استخدام المبيدات علي الصحة العامة والبيئة.

و قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات والآفات الزراعية لـ"الخليج 365 "، إن لجنة من خبراء المبيدات تقوم بمتابعة الإجراءات التنفيذية الناتجة عن الدورة التدريبية العملية لمطبقى المبيدات للتأكد من جدواها وتشجيع المزيد منهم علي التطبيق العملي للمنظومة، مضيفا أنه يتم دوريا تطبيق عملى لتأهيل مطبقي المبيدات للعمل في القطاع الزراعى، لافتا الى أنه يتم اختيار أحد المطبقين ذات الكفاءات في العمل ضمن منظومة مطبقي المبيدات ليقوم بتدريب عدد آخر من مطبقي المبيدات علي مختلف الأعمال لمكافحة الآفات في الأراضي الزراعية بالمحافظات.

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وأكد تقرير وزارة الزراعة أن الاستفادة من دورة مطبقى المبيدات التي تقوم بها لجنة مبيدات الافات الزراعية بوزارة الزراعة، تمثلت في التطبيق الفعال للقضاء على الافات الحشرية والامراض الفطرية، واختيار مواعيد الرش المناسبة للحصول على أعلى نتيجة على المحاصيل المختلفة، وأهمية استخدام أدوات الرش الوقائية للحفاظ على الصحة العامة والبيئة، مشددا أن أهمية هذه الدورات تكمن في اقتناء المبيدات الأصلية والمسجلة بوزارة الزراعة والالتزام بالجرعات الموصى بها، والتخلص الأمن لعبوات المبيدات الفارغة بعد الاستخدام، واستخدام المبيدات ذات مواد فعالة جديدة ليس لها مقاومة سابفة من الافات والامراض.

وأوضح تقرير لجنة المبيدات الزراعية أن دورات مطبقي المبيدات لها أهمية خاصة في التعريف بأمراض النباتات التي تصيب المحاصيل المختلفة و سبل المكافحة المتكاملة للأفات للحفاظ علي الثروة الزراعية، والتوعية بمخاطر غش المبيدات وخطورتها علي جودة المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي.