هل يجوز نقل عداد الكهرباء إلى عين أخرى؟ اعرف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:
حرصًا من "الخليج 365" على إيجاد معلومات صحيحة خاصة بالخطوات التى يجب على أي مواطن اتباعها عند شراء أي وحدة سكنية أو عقار من مواطن آخر، وذلك عند قيامه بتغيير عداد الكهرباء من اسم البائع لاسمه، حتى تصدر الإيصالات باسمه أو إجراءات نقل العداد من مكان لآخر.
وعداد الكهرباء المركب بالعين لا يجوز نقله إلى عين أخرى، حيث أنه يكون خاص بذات العين المتعاقد على توريد التيار الكهربائي لها، ولكن من الممكن التنازل عنه من صاحب العداد لآخر في نفس العين من خلال التنازل عن عقد توريد الطاقة الكهربائية للعين، وفي هذه الحالة يتم توقيع عقد جديد مع المشترك المتنازل إليه.
وفي هذه الحالة يلتزم المشترك المتنازل إليه بتقديم المستندات التالية عند توقيع العقد:
1. مستند حيازة العين (ملكية أو إيجار أو حق انتفاع) موثق بالشهر العقاري أو بقرار من المحكمة.
2. توكيل خاص أو عام من المتنازل منه عن العداد بالتعامل
مع شركة الكهرباء المعنية فيما يتعلق بالتنازل عن العداد.
3. آخر فاتورة كهرباء صادرة للمشترك المتنازل منه.
4. ما يفيد سداد المديونية المستحقة على العداد من رصيد أقساط أو تسوية.
5. سداد الرسوم المقررة للشركة نظير التنازل.
ويعتبر حضور المشترك المتنازل عن العداد لمقر الشركة بديلاً عن تقديم التوكيل بالتعامل مع شركة الكهرباء.
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