محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي شخص مصرعه، الجمعة، في حادث مروري أعلى الطريق الدائري. تلقى مشرف غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه. Advertisements المعاينة الأولية كشفت أنه أثناء سير سيارة ملاكي فارهة سوداء تحمل رقم (د ن 61830) أعلى الطريق الدائري، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، واصطدمت السيارة بالسور الحديدي الجانبي بنزلة الرماية. أسفر الحادث عن تهشم السيارة، وأسرع قائدو مركبات بنقل المصاب إلى أقرب مستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه متأثرًا بإصابته جراء الحادث. حرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر سيارته تحولت خردة.. مصرع شخص في حادث أعلى الدائري (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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