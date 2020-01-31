ننشر خط سير أتوبيس التوعية والتسجيل بمنظومة التأمين الصحى بجنوب سيناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” خط سير قافلة التوعية والتسجيل والقافلة الطبية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة فى محافظة جنوب سيناء "أتوبيس التأمين الصحي الشامل"، حيث من المقرر أن يتواجد فى رأس سدر من الثلاثاء 28 يناير حتى الخميس 30 يناير، وأبوزينمة من الجمعة 31 يناير حتى الأحد 2 فبراير، وأبورديس من الاثنين 3 فبراير حتى الاربعاء 5 فبراير، والطور من الخميس 6 فبراير حتى الأحد 9 فبراير، وسانت كاترين من الأثنين 10 فبراير حتى الأربعاء 12 فبراير وطابا من الخميس 13 فبراير حتى السبت 15 فبراير ، ونويبع من الأحد 16 فبراير حتى الثلاثاء 18 فبراير، ودهب من الاربعاء 19 فبراير حتى الخميس 20 فبراير ، وشرم الشيخ من الجمعة 21 فبراير حتى الثلاثاء 25 فبراير.

وكان الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد الوزير لشؤون الرقابة والمتابعة، أعلن عن بدء حملات التوعية الميدانية في محافظة جنوب سيناء من خلال مبادرتي "سجل في مكانك"، و"سجل واطمن".

وأكد السبكي أن حملات التوعية الميدانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة جنوب سيناء تم إعدادها لتناسب مع الطبيعة الجغرافية الجبلية في المحافظة، حيث تم اطلاق "اتوبيس التأمين الصحي الشامل" ضمن فعالية "سجل في مكانك"، والذي يقوم بالمرور على التجمعات السكانية في محافظة جنوب سيناء، وهي المبادرة التي يشارك بها فريق من شباب البدو المتطوعين الذين تم تدريبهم من قبل وحدة التوعية والإعلام بالمنظومة للمساهمة في توعية المواطنين بنظام بالتأمين الصحي الشامل والاجابة على استفساراتهم؛ بالإضافة الى مساعدتهم في التسجيل بالمنظومة وفتح الملفات العائلية, حيث أن الاعتماد على أبناء المحافظة في نشر المعارف والمعلومات الخاصة بالمنظومة يتماشى مع طبيعة السمات الخاصة بالمواطنين في جنوب سيناء والتي تتسم بالمحافظة والاعتماد على العادات والتقاليد القبلية. Advertisements وأكد السبكي أنه يرافق مع حملات التوعية الطبية والمعلوماتية في محافظة جنوب سيناء إطلاق مبادرة "سجل واطمن" من خلال عيادة متنقلة تجوب المحافظة للفحص الطبي الشامل المجاني لكل أهالي محافظة جنوب سيناء، لافتا إلى أن فعاليات حملة التوعية الميدانية وانطلاق "اتوبيس التأمين الصحي الشامل" بدأت منذ يوم الثلاثاء 28 يناير في مدينة "رأس سدر" لتصل إلى مدينة "شرم الشيخ" فى نهاية جولتها يوم 25 فبراير القادم.



