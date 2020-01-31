شكرا لقرائتكم خبر عن توافد شبابي كبير على معرض الكتاب في أسبوعه الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافدت أعداد كبيرة من الشباب أمس، على معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ51، وذلك مع بداية الأسبوع الثانى للمعرض المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وذلك في ظل تواجد أمنى مكثف.

وقال الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، إن الرهان على نجاح المعرض هو رهان دولة بكل مؤسساتها، موضحا أن الدولة راهنت على وعى الشعب المصرى في نجاح المعرض، وأن الحدث انتقل من كونه حدثا ثقافيا إلى حدث اجتماعى وسياسى.

وأضاف الحاج، أن معرض القاهرة الدولى للكتاب يأتى في المرتبة الخامسة بين أفضل المعارض في العالم، منوها بأننا نعمل خلال الفترة الحالية أن نكون في المرتبة الثانية، مشيرا إلى أن عدد زوار المعرض العام الماضى تجاوز 3.5 مليون زائر وهذا العام «نتطلع أن نتجاوز هذا العدد ونصل إلى 5 ملايين»، موضحا أن الإقبال هذا العام كثيف وخاصة من الشباب والأسر.

وتابع أن التنوع الثقافى والفنى واضح لكل زوار المعرض من إقامة ندوات وورش مع عدد من المثقفين والفنانين والمبدعين المصريين والعرب وإقامة حفلات يومية لكل زوار المعرض.

وشهدت قاعة السينما ضمن أنشطة المعرض، عرض الفيلم التسجيلى «عاشقات السينما» الجزء الثانى، الذي يتناول السيرة الذاتية لكبار نجمات السينما المصرية ويستعرض مسيرتهن في تاريخ العمل السينمائى في مصر، بمشاركة منتجة ومخرجة الفيلم ماريان خورى.

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ويلقى فيلم «عاشقات السينما» الضوء على مسيرة بعض فنانات ومنتجات السينما المصرية، ممن تركن بصمة مضيئة وحفرن أسماءهن في تاريخ السينما المصرية من بينهن الفنانة والمنتجة أمينة محمد، والمنتجة آسيا، التي استطاعت أن تنتج أكثر من 50 فيلما، والفنانة والمنتجة مارى كوين التي ساهمت في بناء استديو جلال للإنتاج السينمائى.

وتضمن الفيلم عرض شهادة كبار النقاد والمخرجين والفنانين حول رائدات السينما المصرية، للفنانة أمينة رزق حول خالتها المنتجة أمينة محمد، وشهادة المخرج الراحل يوسف شاهين، والمخرج سمير فريد في المنتجة آسيا والنجاحات التي حققتها، وأيضا شهادات الناقد الراحل على أبوشادى وبعض المقربين من المنتجة الراحلة مارى كوين.

وعقب الفيلم، قدم الناقد السينمائى عصام زكريا، المنتجة والمخرجة ماريان خورى للجمهور باعتبارها من أهم المنتجات التي تهتم في أعمالها بحياة النساء، وإظهار دورها في السينما المصرية، خاصة أن دور النساء في العمل السينمائى محدود ولم يتم إلقاء الضوء عليه بالطريقة المناسبة، رغم أن السينما المصرية في الأساس بنيت على أكتاف النساء، وهو ما دفع المنتجة ماريان خورى لإنتاج فيلم «عاشقات النساء».

وقالت المخرجة والمنتجة ماريان خورى، إن فيلم «عاشقات السينما» يؤرخ كفاح رائدات العمل السينمائى، ولكنه قوبل بهجوم شديد وقت عرضه، لافتة إلى أن الفيلم كان لا يتمتع بالقالب المعروف للأفلام التسجيلية، حيث كان يعتمد على البحث الميدانى لمعرفة معلومات حقيقية عن رائدات السينما المصرية في وقت لم تكن فيه المعلومات متاحة خاصة أن الإنترنت لم يكن قد انتشر استخدامه في هذا التوقيت، حيث تم إنتاج الفيلم منذ 20 عاما، مشيرة إلى أن عمليات البحث عن المعلومات الخاصة برائدات السينما استغرقت أكثر من 3 سنوات.

في سياق مواز، قال الكاتب والروائى الكبير يوسف القعيد، إن اختيار السنغال ضيف شرف معرض الكتاب لهذا العام كان موفقا بشكل كبير.. مشيرا إلى أن الدورة الحالية للمعرض حققت نجاحا كبيرا حتى الآن من حيث التنوع الواضح في برنامج المعرض والفعاليات الثقافية والفنية.

أوضح القعيد أنه لمس وعيا كبيرا لدى الشباب على زيارة المعرض واقتناء الكتب وحضور الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التي يقدمها المعرض.. لافتا إلى أنه لم ير مثل هذه الأعداد المقبلة على المعرض من قبل.