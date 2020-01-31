شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة أنقرة تتفاقم.. تطبيق "حجز تذاكر السينما" يُعلن إفلاس أوردغان فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، تتفاقم الأزمة الاقتصادية فى تركيا بمرور الأيام، ولا تزال أخبار الإفلاس تأتي من كبرى الشركات، وكان آخرها، تطبيق MoviePass للهاتف، الذى يوفر تذاكر السينما بنظام اشتراك ميسور التكلفة، حيث أوقف التطبيق، الذى لا يستطيع إيجاد الدعم الرأسمالي الذى يبحث عنه، من قبل مموليه، لكنه ادعى أن سبب ذلك هو التحديث الفني، ونفى شائعات الإفلاس.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن شركتين تركيتين عاملتين في مجال المقاولات أعلنتا إفلاسهما منذ يومين أثناء بناء 5 مدارس فى مدينة دينيزلي التركية، وتوقفت عن أعمال الإنشاء قبل أن تنتهي من بناء المدارس، كما أعلنت 4 شركات تركية جديدة عن قرار إفلاسها، ومن بينهم شركة عملاقة للتعبئة والتغليف.

وقال موقع تركيا الآن، إنه بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، فقد أعلنت شركة يوروباج للتغليف والطباعة بمدينة بكيركوي إفلاسها، وبدء أعمال تصفية الشركة التي بدأت عملها عام 1993.

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وفى وقت سابق أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن عدد المتقاعدين الذين اضطروا إلى العمل في تركيا زادوا خلال الخمس سنوات الأخيرة 40%.، حيث ارتفع عدد المتقاعدين الذين اضطروا للعمل لعدم كفاية المعاش الذى تقدمه لهم الدولة التركية في العام 2019 إلى 40% مقارنة بالعام السابق ووصل إلى 94 ألف و579 شخصًا، ليكشف هذا حجم معاناة الأتراك من حكم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وذكر الموقع التابع للمعارضة التركية، أن مراد أمير، نائب أنقرة عن حزب الشعب الجمهورى، أكد أن هناك ما يقارب 12 مليون متقاعد غير مسجلين فى تركيا، لافتا إلى أنه وفقا للبيانات التى أدلت بها وزيرة العمل والخدمات الاجتماعية والأسرة التركية زهرة زمرد سلجوق، كان عدد المتقاعدين الذين اضطروا للعمل بعد سن التقاعد في العام 2015، بلغ 55 ألف و731 شخصًا، ووصل هذا الرقم في 2016 إلى 61 ألف و677 شخصًا، وفي 2017 بلغ 64 ألف و160 شخصًا، وفي 2018، وصل إلى 67 ألف و202 شخص.