شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنتهى من مقابلات رؤساء كنترولات امتحانات الدبلومات والنتيجة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من إجراء مقابلات الأعضاء المتقدمين للعمل كرؤساء كنترولات ولجان إدارة بامتحانات الدبلومات الفنية 2020، حيث تم عقد مقابلات لأكثر من 300 عضو تقدموا للعمل فى 45 لجنة نظام ومراقبة ولجنة إدارة على أن يتم إعلان نتيجة الأعضاء المقبولين خلال أيام عقب انتهاء مرحلة الاستعلام الأمنى. وتستعد كنترولات امتحانات الدبلومات الفنية لتجهيز أرقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أتاحت التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية صناعى – زراعي -تجارى، للعام الدراسى 2020/2019، ويمكن للطالب التسجيل من خلال (كود الطالب و كلمة السر) التى يحصل عليهم من خلال المدرسة المقيد عليها، وتم إتاحة طباعة كلمات السر وتسليمها لطلاب شهادة الدبلومات الفنية. Advertisements وأكدت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم إتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم أن مديرى المدارس الثانوى الفنى سيقدمون الإرشاد والدعم الفنى للطلاب لتسجيل الاستمارة بصورة صحيحة. واكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى الخريطة الزمنية التي تم اقرارها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 16 مايو 2020 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعليم تنتهى من مقابلات رؤساء كنترولات امتحانات الدبلومات والنتيجة خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.