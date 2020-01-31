شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: مبادرات الرئيس هدفها لم شمل المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على اهتمام الرئيس السيسى والقيادة السياسية فى مصر على مد جسور التواصل مع المصريين فى الخارج، من خلال إحياء عدد من المبادرات الوطنية التى تهدف إلى لم شمل المصريين، والتواصل معه، من بينها مبادرة "إحياء الجزور"، والتى تم عرضها على الرئيس السيسى، بهدف تكريم الرعيل الأول من اليونان والقبارصة ممن عاشوا فى مصر، وتم الاتفاق على دعوة عدد من الشخصيات العامة من هؤلاء لتكريمهم داخل مصر من منطلق حرص الدولة على التواصل مع كل من له صلة بمصر.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذى عقده محافظ أسوان فى حضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع وفد شباب أبناء المصريين بأستراليا والذى يضم 42 شابا وفتاه، بمدينة أسوان، مساء الخميس، وذلك بهدف ربط الجيلين الثانى والثالث من المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر والوقوف على حجم الإنجازات التى تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، بجانب الدعوة إلى التصدى للشائعات والأفكار المغلوطة وما تواجهه مصر من تحديات على رأسها محاربة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى إقامة تنمية حقيقية.

وأكدت وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إلى أن سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، كان لها نتائج ملموسة على أرض الواقع، وأنّ المصريين فى الخارج يجذبون المستثمرين لمصر بشكل كبير، خاصة بعد تنظيم سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، ولفتت مكرم إلى أنّه بخلاف النتائج الملموسة فهناك نتائج معنوية، وهى أن مصر تفتح ذراعيها وتسهل إجراءات من يريد مساعدتها فى هذه المرحل.

ومن جانبه رحب محافظ أسوان بأبناء الجالية المصرية فى أستراليا ضمن رحلتهم التى يقومون بها لزيارة المعالم الأثرية والسياحية فى مصر أم الدنيا والتى يسعدها عودة وحنين أبنائها لجذورهم، والتواصل مع وطنهم فى ثوبه الجديد بهدف تعزيز قيم الولاء والانتماء، وأيضاً الاطلاع على آخر المستجدات التى تشهدها مصر سياسياً واقتصادياً وتنموياً بمشروعات عملاقة وقومية، مؤكداً على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى مدركة تماماً لأهمية التواصل مع أبناؤها فى الخارج باعتبارهم جزء أصيل من نسيج المجتمع المصرى ليعزز روح التواصل بين المصريين وهو ما تقوم بتنفيذه على أرض الواقع بجهود متميزة وراقية وزارة الهجرة تحت قيادة السفيرة نبيلة مكرم.