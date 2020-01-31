شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: خطوط النقل التى يتم تنفيذها تعادل ضعف الشبكة منذ 60 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه من المتوقع أن يصل إجمالى خطوط نقل الكهرباء إلى 6006 كيلو متر بنهاية العام الجارى، موكداً أنه يمثل ضعف ما كان متاح قبل عام 2015 و الذى كان يبلغ 2300 كيلو متر وهو ما يمثل أكثر من مرة ونصف خلال الفترة الحالية من حجم الشبكة على مدار 60 عاما، وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، إلى أن التطوير الذى حدث فى شبكة نقل الكهرباء ساهم فى توصيل الخدمة لجميع الأفراد والمؤسسات بجودة عالية مقارنة بالأعوام السابقة ، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسى من تطوير شبكة النقل هو القضاء على مشاكل الصعيد فى الأنقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد.

الجدير بالذكر أن تطوير شبكة النقل لن يتوقف عند انتهاء الخطة التى بدأت منذ 4 سنوات و من المقرر أن تنتهى فى 2020 ، حيث أنها يتم تطويرها بشكل مستمر نتيجة التوسع فى إنشاء محطات توليد الكهرباء سواء من الطاقات المتجددة او التقليدية ، و بلغ إجمالى تكلفة تطوير شبكة نقل الكهرباء 57 مليار جنيه ، بلغ إجمالى تكلفة ما تم تنفيذه حتى الآن من توسعات و اعمال تطوير بشبكة النقل بلغ 50 مليار جنيه.

وتجرى الشركة المصرية لنقل الكهرباء حاليا الأعمال الخاصة بإنشاء مركز تحكــــم لمنطقــة بنبــان والذى سيتم من خلاله مراقبة وتشغيل 1465 ميجاوات الخاصة بتجمع بنبان الشمسية بالإضافة إلى أنه جارى إتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مركز تحكم قومى جديد على أحدث المستويات العالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة