جون طلعت يكشف لـ"الخليج 365" الألعاب المضرة بالأطفال بالسوق المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ميرا إبراهيم:

كشف النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، عن أكثر الألعاب التي تهدد صحة الأطفال في مصر، قائلاً: "الألعاب المصنوعة من البلاستيك الرديء، والعرايس بسبب شعرها المصنوع، وألعاب الفرو، إضافة للطين الصلصال".

أوضح طلعت، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن "معظم هذه الألعاب تأتي مهربة، وبالتالي فهي غير معتمدة وغير مطابقة للمواصفات"، مشيرًا إلى أن الألعاب البلاستيكية مصنوعة من مواد رديئة وخطرة.

شدد على ضرورة وجود حملات من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن هذه الألعاب، مضيفًا: "لابد من مراقبة جيدة على الواردات من الآن من أجل صحة أطفالنا، إضافة للحملات على البضاعة التي دخلت البلاد".

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وكان قد تقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تداول لعب أطفال ضارة بالمكتبات والحضانات.

وبحسب بيان لـ"طلعت"، تضمن الطلب التأكيد على أن الأيام الماضية، شهدت تجديد التحذيرات من شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، بشأن تداول واستخدام لعب أطفال ضارة بالمكتبات المصرية، خاصة التي تلامس الجلد والفم، ومن أبرزها ما ينتشر حاليًا صلصال "سلايم" والذي يعتبر مادة مطاطية يستخدمها الأطفال في اللعب لتشكيل العرائس والأشكال المختلفة.

وقال طلعت، إن التحذيرات تضمنت عدة أضرار تلحق بالأطفال أثناء اللعب بـ"السلايم" لأنه مكون من مواد كيميائية وسامة، وتحتوى على مواد تسبب مضاعفات خطيرة على الأطفال آثارًا حادة ومزمنة، وهو الأمر الذي يفرض تحركًا حاسمًا من الأجهزة المعنية للحفاظ على الأطفال من هذه الألعاب الضارة والتي من شأنها أن تضر النشئ الصغير، خاصة أنه الحضانات تضعها من أنشطة الأطفال بها، حسب قوله.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة، بمواجهة تداول لعب أطفال ضارة بالمكتبات المصرية والحضانات وضرورة مواجهتها بشكل حاسم، حفاظًا على الأطفال وعدم تعرضهم لأي أمراض.​