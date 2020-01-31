تعرف على المسافات الآمنة لحرم خطوط الكهرباء الهوائية والبناء بجوارها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” لقرائه المسافات الآمنة التي يجب تركها لحرم الخطوط الهوائية وبين الأبنية والمنشآت السكنية وذلك لحماية المواطنين وحماية مقدراتهم وممتلكاتهم، ووفقاً للموقع الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فإنه صدر القانون رقم (63) لسنة 1974 وتعديلاته والذي تضمن "يحظر على صاحب العقار الذى تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة الأتى: أن يقيم مباني على الجانبين إذا كان العقار أرضاً فضاء. أن يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنياً أو أن يزرع أشجاراً خشبية إذا كان أرضاً زراعية و ذلك دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في المادة رقم (6) من القانون. فى حالة مخالفة هذا الحظر يتعين الحكم على وجه الاستعجال بهدم المباني المخالفة و إزالتها أو قطع الأشجار على نفقة المخالف. وفيما يخص المساقات الأمنة بين الأبنية وخطوط الكهرباء الهوائية حدد القانون المسافات الأتية: المسافة الأمنة للخطوط الهوائية للجهود الفائقة 25 متراً. المسافة الأمنة للخطوط الهوائية للجهود العالية 13 متراً. المسافة الأمنة للخطوط الهوائية للجهود المتوسطة 5 متر. كابلات الجهود الفائقة و العالية 5 متر. كابلات الجهود المتوسطة و المنخفضة 2 متر.

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