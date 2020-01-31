شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الشريف: الوطنية للانتخابات التقت عددا من الأحزاب تنفيذا لدورها التوعوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمى باسمها، إن الهيئة إلى جانب الترتيبات التى تقوم بها للتجهيز للانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، فهى تواصل عملها الدائم الذى نص عليه القانون كهيئة انتخابات مستقلة ومستقرة، وأهمها هى الاستمرار فى دورها التوعوى وفى هذا الإطار عقدت الهيئة خلال الايام الماضية لقاءات مع عددا من الأحزاب السياسية.

وأضاف الشريف فى تصريحات لـ ”الخليج 365”: الهيئة عقدت لقاء مع أعضاء وكوادر حزب الوفد وأحزاب أخرى، للتعريف بدور الهيئة وما تقوم به، وتشكيلها واختصاصاتها ومن هم أعضائها، ليكون الجميع على علم بإن الانتخابات فى مصر أصبحت تدار بشكل احترافى، وهو ما يوجب على المواطن ممارسة دوره وحقه السياسي، وهذا الأمر منوط بالأحزاب ودورها فى نقل هذه الصورة للمواطنين فى إطار مشاركتها بالمجتمع وحث المواطنين على ممارسة حقوقهم السياسية، مشيرا إلى أن الهيئة فى سبيل عقد المزيد من هذه اللقاءات.

وينص البند 15 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فى المادة الثالثة منه، على أن إحدى اختصاصات الهيئة هى توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات وحقوقهم وواجباتهم، ويجوز لها أن تستعين في ذلك بالمجالس القومية، ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية والعمالية، ووسائل وأجهزة الإعلام وغيرها.

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وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات ترتيباتها المتعلقة بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب والتى تنطلق فى الخارج يومى 7 و8 فبراير، وتستأنف الدعاية الانتخابية فى الداخل يوم 9 فبراير، وتبدأ فترة الصمت الدعائى يوم 10 فبراير، وتنطلق الانتخابات فى الداخل يومى 11 و12 فبراير.

وفى حالة الإعادة يجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، وبدء الصمت الدعائى يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس القادم.