بدء الاختبارات الشفوية غدا لوعاظ الازهر المتقدمين للابتعاث فى شهر رمضان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ مجمع البحوث الإسلامية الاختبارات الشفويّة، المقرر عقدها للمتقدمين للابتعاث فى شهر رمضان، وتقرر أن تكون الاختبارات الوعاظ المتقدمين، غدا السبت الموافق 1 فبراير، بداية من الساعة الثامنة صباحًا، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر – بالقاهرة، وقام المجمع بتسهيل معرفة الوعاظ مواعيد اختباراتهم وذلك من خلال الرابط التالي

وكانت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، قد أعلنت في وقت سابق عن فتح باب قبول طلبات الراغبين في التقدم لبعثات شهر رمضان المعظّم، للعام 1441هـ/2020م، على بوابة الأزهر الإلكترونية.

وعقد مجمع البحوث الإسلامية، الاختبارات التحريرية لترقية الوعاظ في مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، بمقر كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالدراسة، لاختيار أفضل الكفاءات العلمية والإدارية المناسبة للقيام بعدد من المهام الوظيفية.

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وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد إن الاختبارات تمت بنظام الكنترول المتبع في الجامعة، وشارك فيها نحو 100 متقدم لدرجات الترقية من واعظ إلى واعظ أول، ومن واعظ أول إلى موجِّه، حيث تم اختيار المؤهلين علميًّا وإداريًّا بما يضمن الشفافية في الاختيار لأفضل المتقدمين، لتدعيم منظومة العمل بمناطق الوعظ بأفضل العناصر، بما يتناسب مع تحديات المرحلة المقبلة.

وأشار الأمين العام أن الترقيات الأدبية للوعاظ والتدرج الوظيفي في المجال الدعوى يستهدف تشجيع الوعاظ على التأهيل العلمي المستمر وبذل المزيد من الجهود في التوعية الشاملة، واستشعار المسئولية تجاه القضايا المجتمعية المختلفة التي ترتبط بواقع الناس وحياتهم، ومتابعة المتغيرات على المستوى المجتمعى.وكان قد وضع الازهر عدد من الشروط للتقدم للمسابقة وهى أن يكون المتقدم من وعاظ الأزهر (ذكور فقط) من حملة المؤهلات العالية المقيدين على درجة مالية بموازنة الأزهر، أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات- على الأقل- من تاريخ مباشرة العمل في مجال الدعوة والوعظ والإرشاد الديني، ألا تقل تقاريره الفنية في العامين السابقين مباشرة على عام التقدم عن 85 درجة، وفي حالة عدم وجود التقريرين المطلوبين يؤخذ بآخر تقريرين فنيين بذات الدرجة، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها نهائيًا، أن يكون صالحًا للابتعاث من الناحية الصحية، وخاليًا من العيوب والعاهات الجسمية الواضحة، ألا يكون قد سبق وأن وقعت عليه عقوبة جنائية أو تأديبية أو إدارية أكثر من عشرة أيام، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، أو تم محو الجزاء، وألا يكون من المحالين للمحاكمة أو إحدى جهات التحقيق، ألا يكون محالاً إلى المعاش قبل نهاية شهر رمضان1441هـ/2020م، ألا يكون قد سبق له الابتعاث للخارج من قبل سواء كان إيفاد عام أو لشهر رمضان، ألا يكون قد أمضى بالخارج عشر سنوات في تعاقد على نفقة الجهة المتعاقد معها أو إجازة بدون مرتب، أن يجتاز بنجاح الاختبارات المقررة وفقًا للوائح المنظمة لذلك.