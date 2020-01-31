شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا فى الصين إلى 212 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا ارتفعت إلى 212 في الصين.
وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته فى جنيف، عن أنه لا توجد حالة وفاة ناتجة من الإصابة بفيروس الكورونا بين المصابين خارج دولة الصين، مؤكدة على أن الفيروس ينتشر بسرعة وبشكل غير مسبوق مقارنة بغيره من الأوبئة التي ظهرت في السنوات السابقة، وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت خلال المؤتمر، حالة الطوارئ العامة بسبب الانتشار المتزايد لفيروس كورونا، والذى ظهر وتفشى بعدد من مدن الصين، وانتقل بعد ذلك بعدد من دول العالم.
كما أعلنت المنظمة خلال المؤتمر، عن أن حالة تفشى فيروس الكورونا فى عدد من دول العالم، غير مسبوقة مقارنة بغيره من الأوبئة التي انتشرت في الأعوام السابقة.
وسادت حالة من الرعب والذعر بعدد من دول العالم بسبب الانتشار المتزايد لفيروس كورونا في الآونة الأخيرة، وإصابات أكثر من ألف مواطن بالفيروس في فترة زمنية وجيزة، حيث أعلنت عدد من الدول حالة الطوارئ لمواجهة انتشار المرض، وحالة الاستنفار العام بعدد من المطارات الهامة على مستوى العالم.
وكانت الحكومة المحلية بالصين وفرت صناديق قمامة خاصة للكمامات الواقية المستعملة فى المناطق الكسنية ، على خلفية الحرب على تفشى فيروس كورونا الجديد ووضع حدا لمتع التلوث المحتمل، وذلك فى المناطق الحضرية المليئة بالسكان.
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