شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فيروس كورونا.. مصر تبدأ نقل أبنائها من الصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مصر الإجراءات اللازمة لإعادة مَن يرغب من المواطنين المقيمين في مدينة «ووهان» الصينية، التي تنتشر فيها عدوى فيروس «كورونا»، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى في هذا الصدد، فيما قررت شركة مصر للطيران تعليق رحلاتها إلى الصين، حيث تنطلق آخر رحلات الشركة من مدينة هانزو الصينية، غدًا، ومن بكين وجوانزو في 4 فبراير المقبل، وفى اليوم نفسه يغادر آخر فوج سياحى صينى مصر.

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وكلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزارة الطيران المدنى بتجهيز طائرة خاصة، وعلى متنها فريق طبى مجهز، لنقل الراغبين في العودة، مع اتخاذ جميع إجراءات مكافحة العدوى خلال الرحلة، وبمجرد الوصول يدخل الركاب حجرًا صحيًا ليقيموا 14 يومًا، هي فترة حضانة المرض، تحت متابعة طبية على مدار الساعة للتأكد من حملهم الفيروس من عدمه.

وعلى صعيد انتشار فيروس «كورونا»، الذي أسفر عن وفاة 170 شخصًا وإصابة حوالى 8 آلاف، حتى مثول الجريدة للطبع، انتقل المرض إلى الهند والفلبين، اللتين أعلنتا تسجيل إصابتين بهما.

وبدأ العديد من دول العالم إجلاء رعاياها من الصين وعزلهم وتكثيف الإجراءات لمنع انتقال العدوى، مع تأكد انتشار الفيروس في جميع أقاليم الصين، التي بدَت بعض مدنها مهجورة، وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تأسيس «وحدة خاصة» لمواجهة المرض. ودَعَت منظمة الصحة العالمية جميع دول العالم إلى اتخاذ إجراءات احترازية قبيل اجتماعها أمس، في جنيف، لبحث تصنيف الفيروس وباءً عالميًا.