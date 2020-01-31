شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فعاليات التدريب البحري المصري السعودي «مرجان - 16» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت فعاليات التدريب البحرى المصرى السعودي المشترك «مرجان- 16»، والذى استمر عدة أيام بقاعدة البحر الأحمر البحرية، حيث حضر المرحلة الرئيسية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية.

وتضمن التدريب تنفيذ عدة تشكيلات بحرية، تمارين اتصالات لاسلكية وإشارية، وحرب إلكترونية أظهرت تكامل إجراءات الحماية الذاتية للوحدات البحرية في استخدام أعمال الخداع الإلكترونى، بجانب التدريب على عمليات البحث والإنقاذ للطائرات والسفن المنكوبة.

وقامت العناصر المشاركة في التدريب بتنفيذ معركة تصادمية قامت خلالها الوحدات البحرية المختلفة بأداء مهامها بدقة ومهارة عالية، وأظهرت مدى قدرتها على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عاليتين، كما نفذت القطع البحرية المشاركة تدريبًا للرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية المعادية، وتأمين الوحدات البحرية ضد الأهداف الجوية المعادية، كما تم التدريب على الإمداد والتزود بالوقود بالبحر.