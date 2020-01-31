شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم مؤتمر «طب القلب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّمت الأكاديمية الطبية العسكرية، المؤتمر السنوى لقسم القلب، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب، وبمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المصريين والأجانب المتخصصين في مجال طب القلب بالقوات المسلحة والجامعات المصرية، خلال الفترة من 29 لـ 31 يناير الجارى.

وتضمن المؤتمر، عقد العديد من المحاضرات العلمية التي استعرضت أحدث الطرق والإرشادات الطبية في مجال طب القلب والقسطرة التداخلية، وعدد من الجِلسات العلمية التي تتناول آخر المستجدات التشخيصية والعلاجية، بالإضافة إلى مناقشة الحالات الطبية المعقدة ومهارات القسطرة التداخلية المتقدمة في الفروع العلاجية الأخرى.