شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: الكعب العالى لو هيعمل صوتا يُلفت الانتباه للمرأة لا ينبغى لبسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوم عدد كبير من النساء بارتداء حذاء "الكعب العالى" مما يصدر صوتا يلفت الانتباه، حيث إن صوت الكعب العالى يسمع بوضوح عندما تسير المرأة بالطريق مما يجعل الجالسين يتتبعون مصدر الصوت، وقد يجعل ذلك البعض يحدق النظر فى المرأة التى ترتدى الكعب العالى فينظر لها نظرة شهوانية، فما الحكم الشرعى فى ارتداء الكعب العالى؟، سؤال أجابت عنه أمانة الفتوى بدار الإفتاء؛ وجاء رد الدار كالآتى:

يجوز شرعا للمرأة أن ترتدى الحذاء الذى يناسبها مادام أنه لا يلفت النظر إليها، فلو كان يحدث صوتا يلفت النظر إليها فلا ينبغى لبسه.

Advertisements

الجدير بالذكر أن الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كان قد تطرق فى برنامجه إلى سؤال ورد إليه عن الكعب العالى، وأكد حينها أن الإسلام دعا المرأة إلى العفاف وإلى مجموعة من التصرفات والسلوكيات تجعلها محترمة، فهناك حضارات أخرى اعتبرت المرأة سلعة من السلع التى يجب ان نتمتع بها ويجب أن نعطيها شيئا من إتاحة هذا التمدن وتلك الحضارات كانوا يستغلون المرأة أسوء استغلال.

وأشار إلى أنه لا يوجد فى الإسلام والسنة ما يحدد مثل هذه الدقائق فنحن نرد الأمور إلى العرف وأقول للفتاة استفتى قلبك ايتها، مشيرا إلى أن ارتدء الكعب العالى للنساء من الأشياء التى يقصد بها الخروج عن الاحترام، مشيراً إلى أن الأطباء أكدوا أنه يسبب أضراراً بصحة الإنسان والعمود الفقرى ولا ينبغى على المسلم أن يضر نفسه وصحته، الأشياء التى يوجد فيها ضرر والخروج عن المعتاد فلا ينبغى على المرأة المسلمة فعلها.