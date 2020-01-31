شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: خمسة أشخاص مصابين بفيروس كورونا فى أمريكا ونعمل لمواجهة تفشيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عبر حسابه على "تويتر" أن بلاده تعمل عن كثب مع الصين وغيرها من الدول بشأن تفشى فيروس كورونا، مشيرا إلى إصابة خمسة أشخاص فقط فى الولايات المتحدة.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن تفشى فيروس كورونا فى الصين يشكل الآن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

وأعلن تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، القرار بعد اجتماع لجنة الطوارئ بالمنظمة، وهى لجنة خبراء مستقلة، وسط أدلة متزايدة على انتشار الفيروس فى حوالى 18 دولة.

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وفى السياق ذاته، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، إنه تم رصد أول حالة انتقال لفيروس كورونا الجديد من شخص لآخر فى الولايات المتحدة بولاية إيلينوى.

وبذلك يرتفع إجمالى عدد المصابين بالفيروس فى الولايات المتحدة إلى 6 أشخاص، وظهر الفيروس فى مدينة ووهان الصينية ويتفشى بسرعة داخل الصين وخارجها.

وتأكدت إصابة زوج امرأة كانت قد سافرت من قبل إلى الصين وتم تشخيص إصابتها بالفيروس، وقال مسؤولون إن عمر الزوجين 60 عاما.