شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يكشف لحظات الرعب بين آلاف المسافرين العالقون على متن سفينة إيطالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت شبكة cbs news الأمريكية، مقطع فيديو مقتضب إلتقط بكاميرا هاتف جوال من على متن سفينة سياحية إيطالية، والذى يكشف حالة الذعر والهلع التى سيطرت على ركاب السفينة بعد وجود شبهات بإصابة راكبين صينيين بفيروس كورونا الجديد، حيث وجد 6 آلاف شخص أنفسهم عالقين على متن السفينة إيطالية.

ويأتى هذا بعدما أكدت شركة Costa Crociere السياحية الإيطالية، أن المصابين المفترضين، وهما زوجان، صعدا على متن السفينة Costa Smeralda فى 25 من يناير فى ميناء سافونا الإيطالى وتعرضا لاحقا لحمى وصعوبات فى التنفس.

وزارت السفينة خلال الأيام الماضية موانئ مارسيليا الفرنسى وبرشلونة وبالما دى مايوركا الإسبانيين، قبل أن ترسو اليوم فى ميناء تشيفيتافيكيا الإيطالى شمالى روما، وأكد المتحدث باسم الشركة، أنه لن يُسمح لأى من ركاب وأفراد طاقم السفينة بمغادرتها ما لم تجر الفحوصات الطبية المطلوبة مع الزوجين المصابين اللذين أفادت وكالة الأنباء الإيطالية ANSA بأنهما وصلا إيطاليا من هونج كونج، كمزا تعهد المتحدث بأن الوضع سيتضح فى غضون ساعات، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

ويشار إلى أن عمدة تشيفيتافيكيا، إرنيستو تيديسكو، شدد على أن الوضع لا يزال تحت "الرقابة الدقيقة"، مؤكدا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بغية منع انتشار الفيروس، وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 170 شخصا، ووفقا لقناة سكاى نيوز الإخبارية صباح اليوم الأربعاء، قال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 7636 حالة.



توتر وشد عصبى على متن السفينة الإيطالية

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يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 7636 حالة فى العالم وأدى لوفاة 170 شخصا فى الصين.

وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة صحفية أن معرفة السلطات بالفيروس الجديد محدودة كما أن المخاطر الناجمة عن تحولاته غير واضحة بالنسبة لها، وأضاف، أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.



ركاب السفينة الإيطالية يعيشون لحظات صعبة خوفًا من فيروس كورونا

فيما أعلنت الصين، حظر تجارة الحيوانات البرية فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق ووزارة الزراعة والشؤون الريفية ومصلحة الدولة للغابة والأراضى العشبية - فى بيان مشترك - أن الأماكن التى تتم فيها تربية الحيوانات البرية تخضع للحجر الصحي، ويُمنع منعًا باتًا الإتجار بها أو بيعها.