شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى بسبب أعمال التطوير لمدة أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل ولمدة أسبوعين كوبرى الجيزة المعدنى جزئيا ليعاد فتحه بشكل كامل يوم الثلاثاء 11 فبراير المقبل، وذلك لصيانة ورفع كفاءة جسم الكوبرى، ومن المقرر أن تنفذ الأعمال على أربعة مراحل، الأولى من منتصف جسم الكوبرى بعرض 7 أمتار مع ترك حارة مرورية للجهة اليمنى و2 حارة مرورية للجهة اليسرى ويستمر العمل لمدة أسبوعين.

وتكون المرحلة الثانية من الجانب الأيسر بعد نهاية مطلع كوبرى الجيزة للقادم من شارع الهرم، ويستمر العمل بها لمدة أسبوع، وتشمل المرحلة الثالثة من الجانب الأيسر من نهاية مطلع كوبرى الجيزة للقادم من شارع فيصل والعمل لمدة أسبوع، والمرحلة الرابعة من الجانب الأيمن من كوبرى الجيزة للقادم من شارع ربيع الجيزى ويستمر العمل بها لمدة أسبوع، على أن يتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال فترة الأعمال.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

Advertisements

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مروري.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل..